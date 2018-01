David Balaguer: “Por lo civil o lo criminal, queremos acabar con la maldición y ganar el oro”

David Balaguer (Barcelona, 1991) sabe que el cielo les espera, que el firmamento les aguarda y que la historia les contempla. En sus manos, simplemente, está el poner un granito de arena, el contribuir como se pueda –de momento, en este campeonato, con un 43% de acierto– a que España arribe entre dunas hasta el paraíso de la gloria. O, lo que es lo mismo –y dicho llanamente–, que esta selección acabe con su particular maldición: cuatro subcampeonatos de Europa (1996, 1998, 2006 y 2016). Que en Croacia, en este Europeo, se sigan rompiendo imposibles (como el de ganarle a Francia) para acabar con el oro colgado al cuello este domingo contra Suecia (20:30 horas, La 1). La ‘Bala’ –por lo que corre– está convencida de ello. Así se lo dice a EL ESPAÑOL antes de levantar las armas, templar la mirada y partir hacia la batalla continental por un metal, hasta ahora, prohibido.

¿Se les ha pasado ya el subidón tras ganarle a Francia?

Sí, hemos recuperado y hemos podido dormir a pesar de que cuesta después de los partidos, porque bebemos mucho café. Y, nada, ahora estamos listos para la final con la máxima alegría y la máxima convicción de que podemos hacer algo grande.

Visto con perspectiva, da la sensación de que la derrota contra Eslovenia llegó en el mejor momento posible. Después, victorias ante Alemania y ante Francia. ¡Y por todo lo alto!

Sí, hay que mirar el lado positivo. Nos fuimos jodidos tras perder contra Eslovenia, pero después conseguimos el pase a las semifinales y pensamos: ‘Tan mal no estamos, no somos ni tan buenos ni tan malos’. Y con esa convicción y ese convencimiento de que podíamos conseguirlo, salimos como motos contra Francia y nos hemos metido en la final. Ojalá y la racha continúe contra Suecia.

¿Hicieron algo especial para preparar el partido contra Francia?

No, fue un día tranquilo. Hasta que no empezamos a calentar no nos metimos del todo, pero sí que estábamos tranquilos y confiados. Tanto el staff técnico como los jugadores y los aficionados creíamos. Desde el principio sabíamos que se podía ganar. Y después del partido… pufff. ¡Fue una alegría muy grande!

Con una primera parte de ensueño: la mejor de España en todo el Europeo.

Yo no hablaría de esa mejor primera parte. Sabemos que ha sido un campeonato con muchos altibajos y todo eso, pero después del partido contra Alemania, encontramos el espíritu que nos caracteriza. Y nos sirvió contra Francia.

David Balaguer celebra un tanto en el Europeo de balonmano. Reuters

Y ahora España se cree capaz de todo.

Sí, sabíamos que era difícil, que Francia es uno de los mejores equipos de la historia… y también que en los últimos años han perdido algunos jugadores importantes. Los conocíamos un poco porque somos varios los jugadores que estamos en la liga francesa y sabíamos cómo ponerles las cosas difíciles. Finalmente, lo conseguimos.

Y con Sterbik, recién llegado por la lesión de Gonzalo, inconmensurable en los siete metros. ¡Sale todo!

Sabiendo que él está detrás es todo mucho más fácil, pero lamentamos también que Gonzalo no pueda jugar. Al menos, se ha podido quedar y está aquí para apoyarnos.

Ahora ya no hay más vuelta, ¿España va a por el oro?

Bueno, hay que empezar el partido bien, estar fuertes y concentrados. Todo el mundo quiere jugar esta final, nosotros estamos en ella y vamos a hacerlo lo mejor posible. ¿El oro? Hombre, antes del Europeo el objetivo era estar en semifinales, ahora es ir a por todas.

Hágame de analista. ¿Qué nos podemos esperar de Suecia?

Es un equipo al que no hemos visto mucho en este campeonato porque estaban en el otro grupo, pero son capaces de ganar a todo el mundo. Pese a que han tenido a mucha gente lesionada, pese a que han tenido dificultades, se han sobrepuesto a todo. Tienen mucho mérito y va a ser muy complicado ganarles.

David Balaguer vuela para lanzar en el Europeo de balonmano. Reuters

¿Cómo ha sido la noche antes de una final?

Cuesta dormir, la verdad, eso no lo vamos a negar. Pero bueno, tanto Valero como yo, que somos compañeros de habitación, nos pusimos una serie y tratamos de dormir lo máximo posible. Luego siesta prepartido y a por todas.

¿Les ha dado mucho la ‘brasa’, en el buen sentido, Jordi Ribera antes de la final?

Después del partido contra Francia no porque lo más importante es recuperar. Luego ya en el entrenamiento y después en el vídeo, en el buen sentido, como tú dices, pues sí nos ha dado la 'brasa' para que estemos concentrados y preparados [risas].

Cuatro platas de España en campeonatos de Europa. ¿Toca ganar el oro, no?

Sí, el equipo tiene que aprender de esas finales. Yo creo que, pase lo que pase, esta selección ya tiene mucho mérito por estar tan arriba cada dos años. El Europeo es más duro que el Mundial y no sé si más que los Juegos. Esto tiene mucho mérito, así que por qué no vamos a conseguir el oro ahora. Tenemos una oportunidad muy bonita por delante y vamos a intentar aprovecharla.

Tenéis, definitivamente, la oportunidad de ser la generación que acabe con la maldición.

Sí, estaría bien ser esa generación, pero hay que hacerlo. Lo vamos a intentar. Por lo bueno o por lo malo, por lo civil o por lo criminal, vamos a intentar romper la maldición y ganar la medalla de oro para traerla a casa.

¿Se ha prometido ya algo si ganan el oro?

Pues mira, hice una promesa hace tiempo, pero no me acuerdo, aunque seguro que al que se lo dije se encargará de recordármelo.

Bueno, al menos se comerá unos buenos Calçots, que sé que le gustan.

Sí, cuando estaba en Cuenca, una vez llevaron mis padres, comimos todos y nos gustaron mucho. Ahora que estoy en Francia llevo casi dos años sin comer. Pero si puedo ir a Barcelona unos días sí que los comeré, eso seguro. Antes, a por el oro.