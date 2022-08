En verano, ¿es mejor dormir desnudo o con pijama?

España está viviendo uno de los veranos más calurosos de la historia. De hecho, el mes de julio de 2022 ha sido el mes más caluroso desde al menos 1961, cuando comenzaron los registros, con una temperatura media de 25,6 ºC en la España peninsular, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ante esto, los españoles ponen remedios como, el uso del aire acondicionado en el hogar durante todo el día, incluso en la noche. De la misma forma, muchas personas duermen desnudas durante estos meses para poder descansar mejor... ¿Realmente se descansa mejor durmiendo sin ropa? Aquí te lo contamos.

[En verano, ¿es mejor vestir de blanco o de negro?]

Ventajas de dormir desnudo

El equipo de expertos en descanso de Grupo Todoplano habla de cuáles son las ventajas de dormir desnudo. La primera ventaja es obvia, y es que durmiendo sin ropa estamos más frescos y en consecuencia, pasamos menos calor.

La segunda ventaja tiene que ver con que dormir desnudos nos da "una sensación de libertad" debido a que dormimos "al natural", y esto, en teoría nos ayuda a conciliar el sueño, y además, a dormir más profundamente.

En tercer lugar, otra ventaja evidente es que al dormir sin ropa, sudamos mucho menos, y por lo tanto, estamos más cómodos y hay menos posibilidades de que nos despertemos a lo largo de la noche.

Y en cuarto lugar, dormir sin ropa se ha demostrado que mejora la circulación de la sangre. Esto quiere decir que dormir con pijama puede provocar mala circulación sanguínea.

Además, otra ventaja que parece no tan evidente es que dormir desnudo podría ayudar a perder peso. Un estudio habría establecido que dormir a una temperatura fresca activala grasa de nuestro cuerpo, y en consecuencia, ayuda a regular nuestro peso y el azúcar en sangre, lo que podría prevenir la diabetes.

Finalmente, dormir desnudos podría ayudar a mejorar nuestra salud sexual. Curiosamente, además, dormir sin ropa interior ayudaría a sentir nuestras zonas íntimas, y en consecuencia, se previene la aparición de hongos e infecciones.

Ventajas de dormir con pijama

En primer lugar, dormir con pijama o con ropa interior ayuda a que las bacterias que se acumulan en nuestro cuerpo no se extiendan al colchón. Lo más recomendable sería usar solo ropa interior, debido a que así, nos mantenemos frescos, y a la vez, evitamos la proliferación de bacterias.

De la misma forma, otra ventaja de dormir con ropa es que el pijama (o la ropa interior) se encarga de que nuestro sudor no se quede acumulado en nuestro colchón, o en los propios poros de la piel.

En tercer lugar, hay que tener en cuenta que cuando nos quedamos dormidos, nuestra temperatura corporal baja unos grados. Este mecanismo cuando estamos desnudos puede no darse tan fácilmente, de tal forma que la ropa contribuye a esta bajada de temperatura, debido a que el sudor se queda impregnado en ella.

Además, no podemos olvidar que dormir con pijama da una sensación de comodidad que nos hace relajarnos y conciliar el sueño. Esto puede no suceder en caso de dormir desnudos, sobre todo, para aquellos que no estén acostumbrados.

¿Dormir tapados o no?

Aunque pueda ser contradictorio, es recomendable dormir "un poco tapados" durante el verano, debido a que así evitamos la sensación de frío que se puede generar al bajar la temperatura del cuerpo. De la misma forma, proporciona mucha comodidad dormir con algo de peso sobre el cuerpo, aunque sea la fina capa de una sábana ligera.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan