Estas son las dos únicas capitales de provincia que no tienen una calle en Madrid

Estas son las dos únicas capitales de provincia que no tienen un calle en Madrid

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, la capital de España tiene 9.139 calles, de las cuales la calle Alcalá es la más larga de todas, con 10,5 kilómetros de largo y 544 portales. Además, puede resultar llamativo pasear por Madrid debido a las distintas y diversas calles que posee, así como sus nombres, dedicadas a personajes de todo tipo (actrices, deportistas, cantantes, políticos, escritores...) así como a otras ciudades de España, concretamente, hay 48 capitales de provincia que tienen una calle con su nombre en Madrid. ¿Cuáles son las otras dos?

Madrid tiene a disposición de sus ciudadanos "El callejero oficial del Ayuntamiento de Madrid", que contiene la información actualizada relativa a los viales, sus denominaciones, sus datos administrativos y las direcciones de la ciudad (números de la policía). En este callejero podemos saber cuáles son los nombres de calles que fueron eliminadas, según acuerdos anuales, así como otras modificaciones de cualquier tipo.

Y conociendo esta información, podemos saber que León y Vitoria son las dos únicas ciudades que no tienen una calle en su honor en la capital de España. Curiosamente, en el caso de León, es importante tener en cuenta que existe "la calle del León", que no de León, capital de provincia. ¿Por qué ocurre esto? Al existir la calle dedicada al animal, no podía existir la calle en honor a la ciudad, para evitar confusiones. Esta calle del León se encuentra en Madrid de los Austrias, concretamente, en el Barrio de las Letras.

Calle del León

Las historias y leyendas cuentan que también fue conocida como la calle del Mentidero. Sin embargo, se conservó la denominación "del León", aunque no se sabe la razón de este nombre. Algunas historias populares cuentan que tiene que ver con un extranjero (indio para unos, turco para otros) que vivía en esta calle junto a un león enjaulado y cobraba a sus visitantes dos maravedís por verlo.

Por otro lado, en el caso de Vitoria, no sé conoce la razón por la que esta ciudad no tiene una calle con su nombre en Madrid. Sí que tiene una calle con su nombre Álava, situada en Pueblo Nuevo, cerca de la calle Alcalá. Puede que tenga que ver con la existencia de una calle llamada "de la Victoria", lo que también podría llevar a confusiones, por su similitud fonética.

