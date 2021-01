En España los perros son la primera opción a la hora de tener una mascota en casa, de hecho, se consideran uno de los animales más ideales para el hogar. Sin embargo, cuando metemos un cachorro en nuestras casas, hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo, ¿cómo alimentamos a un cachorro?, ¿cómo empezamos a educarle? o alguna pregunta mucho más básica como la siguiente: ¿cuándo se puede bañar a un cachorro por primera vez? Para ir despejando incógnitas, te respondemos a esta última cuestión.

¿A qué edad se puede bañar un cachorro?

En primer lugar, hay que tener en cuenta que a un cachorro no se le puede separar de su madre durante los dos primeros meses de vida. De la misma forma, no se debe bañar a un cachorro antes de que se produzca esta separación de la madre con el hijo.

En segundo lugar, se debe saber que un cachorro es muy probable que se ponga enfermo fácilmente, al igual que ocurre con los bebés en general. Estos se vincula también a su calendario de vacunación. Esto también tiene que ver con que muchos perros sufren una situación de estrés con ese primer baño, lo cual puede generar una mala respuesta inmunológica a la vacuna. De esta forma, antes de que se produzca este primer baño, el perro tiene que tener las vacunas básicas.

Calendario de vacunación de un perro

El primer baño debería darse 1 o 2 semanas después de cada vacuna. Te mencionamos a continuación cuales son estas vacunas que necesita tu cachorro:

6 meses : primovacunación

: primovacunación 8 meses : polivalente

: polivalente 12 semanas : polivalente

: polivalente 16 meses : rabia

: rabia Anualmente: recordatorios

¿Qué necesito para bañar a un cachorro?

Además de saber cuándo realizar el baño, también se debe conocer los elementos básicos para dar al cachorro un baño agradable. A continuación, te damos la lista de lo que necesitas para el baño:

Temperatura ambiente cálida (tanto en el baño como en el agua)

ambiente cálida (tanto en el baño como en el agua) Crear un ambiente positivo y relejado

positivo y relejado Tener un champú específico para cachorros

específico para cachorros Tener una esponja para facilitar el baño

para facilitar el baño Tener un peine de goma suave

de goma suave Utilizar toallas y secador

y Y opcionalmente, usar un perfume para perros

¿Cómo bañar a un cachorro por primera vez?

Finalmente, solo necesitas conocer paso a paso cómo bañar a un cachorro por primera vez, así que aquí te damos la explicación sencilla para que sepas todo lo necesario.

1. En primer lugar, llenamos la bañera de agua templada. En caso de no tener bañera, puedes optar por un cubo. Con respecto a la altura del agua, es importante que no cubra demasiado para que el cachorro no se asuste. También es importante sujetarle para que se sienta seguro.

