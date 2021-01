En España los conejos se consideraron durante mucho tiempo un animal rural, y no de compañía. Sin embargo, hace tiempo que ya hablamos de ellos como una de las mascotas ideales para el hogar, sobre todo, si hay niños. En cualquier caso, puede ocurrir que un conejo pase a formar parte de nuestro hogar, pero no tengamos mucha idea de cómo cuidarle o de cómo alimentarle... Por ejemplo, ¿pueden comer plátano los conejos? Aquí te respondemos a esta pregunta de forma sencilla.

¿Pueden comer plátano los conejos?

Si queremos responder de forma sencilla y directa a la pregunta de si puedne comer plátano los conejos, la respuesta es no, los conejos no deberían comer plátano. A continuación, exponemos las razones principales por las que no deben ingerir esta fruta, según Experto Animal:

El plátano contiene elevados niveles de almidón. Hay que tener en cuenta que el almidón es perjudicial para el sistema digestivo de los conejos, pues está diseñado para ingerir celulos El plátano contiene azúcar. La ingesta de azúcar que aporta el plátano es demasiado para un animal del tamaño de un conejo. El plátano les puede hacer engordar demasiado. El consumo del plátano puede llevarles incluso a la obsesidad. El conejo podría negarse a comer otros alimentos . Si acostumbras al conejo a comer plátano, puede darse el caso de que ya no quiera comer otros alimentos.

En este sentido, el conejo únicamente podría comer plátano una vez al mes y además, se recomienda solo una pequeña rodaja, de máximo un centímetro de grosor. En caso de darle plátano, también hay que tener en cuenta que este debe estar maduro, y no verde.

¿Los conejos pueden comer cáscara de plátano?

Una vez explicado lo anterior, aún quedan algunas cuestiones por explicar como la siguiente: ¿Los conejos pueden comer cáscara de plátano? La respuesta es no. Podría generarles una indigestión grave así como una intoxicación (recordemos que muchas pieles y cáscaras llevan elementos químicos para que luzcan más llamativas en el supermercado).

Frutas que pueden comer los conejos

Sin embargo, existen muchas otras frutas que pueden comer los conejos. Por eso, si quieres introducir la fruta en su alimentación, te damos la lista de las frutas recomendadas para los conejos:

Sandía

Piña

Papaya

Manzana

Pera

Melón

Cereza

Fresa

Mango

Naranja

Mandarina

Melocotón

Kiwi

Hay que tener en cuenta que la fruta en cualquier caso aporta mucha azúcar. En consecuencia, lo mejor es ofrecer únicamente algunos trozos una o dos veces por semana, como complemento al resto de la dieta.

¿Cómo darle fruta a un conejo?

Te resumimos paso a paso cómo darle fruta a un conejo para que conozcas cómo hacerlo correctamente:

Escoge correctamente la fruta. Parte trozos pequeños. Recuerdale que únicamente puedes dárselo una o dos veces por semana. No te olvides de lavar las frutas. Recuerda retirar las cáscaras gruesas y extraer las semillas.

