La borrasca Filomena vivida en España durante este invierno de 2021 nos ha dejado muchas preguntas anteriormente nunca planteadas en muchas partes del país. Hacía muchos años que no vivíamos una gran nevada así como temperaturas tan bajas... Por eso, todos hemos salido a la nieve, hasta las mascotas. Sin embargo, esto generado dudas del tipo: ¿Cuánto frío puede soportar mi perro? o ¿qué es lo que hay que tener para salir a la nieve con mi perro? Por eso, a continuación te hablamos de lo que necesitas saber para ir con tu perro a la nieve.

Cómo ir con mi perro a la nieve

1. Proteger el pelo

En primer lugar, lo que debemos hacer es proteger el pelo el de perro como barrera contra el frío. Además, tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la raza del perro, este tendrá más o menos pelo. En consecuencia, si nuestro perro tiene poco pelo o muy fino, deberemos protegerle más y ponerle un abrigo. En el caso de los perros con pelo abundante, no será necesario ponerles un abrigo.

2. Proteger las almohadillas

Con respecto a las almohadillas, hay que tener en cuenta que deben ser duras, no estar resecas ni agrietadas. Estas pueden sufrir mucho con las bajas temperaturas y sobre todo, con la nieve. De esta forma, si planteamos salir a jugar a la nieve con el perro es importante adquirir un reforzador para las almohadillas de las patas y aplicarlo durante varios días antes de ir a la nieve. También es recomendable aplicar vaselina en las almohadillas para hidratarlas y protegerlas.

3. Vigila que no coma nieve

Si vas a salir a la nieve con el can, prohíbele comer nieve. Es muy importante que el perro no coma nieve ni que chupe la sal que se esparce por el suelo, en tanto que esto podría provocarle vómitos, náuseas y problemas estomacales. Para evitarlo, una buena forma es tener siempre agua fresca y también algo de comida. Esto evitará las tentanciones del suelo.

4. Opta por ponerle un chaleco fluorescente

Ir a la nieve con el perro puede convertirse en peligroso si no le tenemos vigilado. Por eso, es importante ponerle un chaleco fluorescente para no perderse de vista. La mayor parte de los perros normalmente no están acostumbrados a moverse entre nieve (con todo lo que ello supone) y podrían perderse o hacerse daño.

5. Evita estar muchas horas

En cualquier caso, es importante evitar estar muchas horas expuestos tanto al frío como a la propia nieve. Además, también hay que tener en cuenta que muchas veces vamos a la nieve en días de sol. Sin embargo, este sol puede resultar muy daniño tanto para los perros como para nosotros y pueden darse quemaduras.

