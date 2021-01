En España, el gasto medio en cada animal de compañía supera los 1.200 euros al año. Somos unos auténticos fanáticos de nuestras mascotas, y sobre todo, nos gustan los perros (la primera opción para la mayoría) y los gatos (la segunda opción). De perros y gatos nos gusta saberlo todo: qué pueden comer y qué no, cómo educarles, qué enfermedades pueden contraer... Otra de las curiosidades más llamativas puede ser la siguiente: ¿qué ven los perros y los gatos cuando miran la televisión? Aquí te damos una respuesta sencilla, según los expertos.

¿Qué ven los perros?

En primer lugar sería importante responder a la siguiente pregunta: ¿qué ven los perros? Con respecto a esto, hay que tener en cuenta que los perros tienen visión dicromática. Esto significa que solo usan dos colores primarios para visionar diferentes colores: el amarillo y el azul. Esto ya dista bastante de los humanos en tanto que nosotros usamos tres colores que se mezclan entre sí para obtener toda la gama cromática (rojo, azul y verde).

Por otro lado, también hay que saber que los perros detectan el movimiento con una frecuencia diferente a cómo lo hacemos los humanos. Ocurre lo siguiente: los ojos humanos crean la ilusión del movimiento cuando contemplan entre 15 y 20 imágenes por segundo, en consecuencia, en la televisión se emiten 24 imágenes por segundo (fps); sin embargo, los perros necesitaría al menos 70 imágenes por segundo para percibir ese mismo movimiento.

¿Qué ven los gatos?

Con respecto a los gatos, los expertos dicen que les interesan menos la televisión que a los perros. De hecho, consideran que solo se fijan en ella si perciben una presa en ella. Por lo tanto, puede ocurrir que si un gato ve, por ejemplo, un pájaro en la televisión su reacción sea lanzarse sobre ella.

Con respecto a su visión, podría decirse que los gatos ven mejor durante la noche que durante el día. Y de la misma forma que los perros, los gatos tampoco ven en blanco y negro. Volvemos a explicar que los humanos tenemos 3 tipos diferentes de conos que captan la luz roja, verde y azul; los gatos solo disponen de conos que captan la luz verde y azul.

¿Qué ven los animales en la televisión?

En definitiva tenemos que responder que no podemos saber al 100% qué es lo que ven los perros y los gatos en la televisión, pero sin duda no ven lo que nosotros vemos. Es decir, no perciben las imágenes de la televisión igual que lo hacemos nosotros. Sobre todo, porque la televisión emite fotogramas estáticos que van a una velocidad de 24, 50 o 60 imágenes por segundo. Su visión es completamente distinta y sus ojos/cerebro no tienen capacidad para recibir e interpretar esas imágenes.

