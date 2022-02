Lista de palabras en español con las cinco vocales

El español o castellano tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, ¿qué palabra en español existe y se puede pronunciar, pero no se puede escribir? También hay otras curiosidades que llaman la atención, por ejemplo, ¿cuáles son las palabras en castellano que contienen todas las vocales? Hay más de una palabra en el diccionario que tiene todas las vocales, más allá de la típica "murciélago" que todo el mundo conoce.

Curiosidades del castellano: palabras con 5 vocales

No es "murciélago" la única palabra española con las 5 vocales, sino que hay 42.266 palabras con todas las vocales. Sin embargo, no hay ninguna palabra recogida por la RAE que tengan la "aeiou" en este orden y sin repetir ninguna, lo más parecido sería "albericoque" que no existe, puesto que la forma correcta es "albaricoque". En sentido inverso "uoiea" sí que tenemos palabras:

- cuodlibetal

- sudorienta

- sudorientas

- sudorifera

- suponieras

- suponieran

- suponieras

- surroccidental

- ugrofinesa

Estas palabras que contienen las cinco vocales se llaman "pentavocálicas" o "panvocálicas", aunque curiosamente la Real Academia Española no reconoce estas definiciones.

Palabras más cortas con cinco vocales

En castellano tenemos 3 palabras cortas que contienen las cinco vocales, y son las siguientes:

- Euforia: alegría intensa.

- Eufonía: sonoridad agradable.

- Eubolia: virtud que ayuda a hablar de forma conveniente.

Palabras de longitud media con cinco vocales

De la misma forma, también tenemos palabras de 9, 10, 11, 12, 13 y 14 letras que contienen cinco vocales. Son términos bastante comunes que todo el mundo conoce y son las siguientes:

- Riachuelo

- Desahucios.

- Comunicarse.

- Contertulias.

- Desvinculados.

- Cumplimentados.

Palabras más largas con cinco vocales

También hay palabras largas en castellano que contienen las cinco vocales. Se trata de términos que contienen todas las vocales sin repetir ninguna. Te damos algunos ejemplos de palabras con 15 letras y 5 vocales:

- Cumplimentadlos.

- Vislumbrándoles.

- Reconstructivas.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan