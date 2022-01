¿Qué palabra en español existe y se puede pronunciar, pero no se puede escribir?

Como ya sabrás, después de descubrir todas las palabras que contiene el español o castellano, nuestra lengua es una lengua viva y también una de las más referentes a nivel mundial tanto por sus casi 600 millones de hablantes en todo el mundo, como por el número de países en los que el español figura como lengua oficial. Pero más allá de ser el segundo idioma más hablado del planeta, el español también destaca por la que hasta el momento figura como una de las mayores curiosidades de nuestra lengua. Esta vez no nos referimos a la única palabra trisílaba de nuestro idioma con solo tres letras, sino a la única palabra de nuestra lengua que puede decirse en voz alta, pero que no podrás escribir.

Un imperativo que alberga una de las mayores curiosidades del español y que parece imposible encontrar, pero que desde la RAE han desvelado, confirmando que se trata de un hecho real.

Se trata del imperativo de ‘salirle’. Concretamente cuando la forma verbal ‘sal’ del verbo ‘salir’ se combina con el pronombre enclítico ‘le’. La mera unión de estas dos palabras da como resultado ‘salle’, que debería pronunciarse /sá.lle/ o, con yeísmo /sá.ye/. Razón por la que es costumbre desde hace mucho la intercalación de un guión. Por ejemplo cuando se usa la persona sal con el pronombre le, se suele escribir como: sal-le.

Pero las Academias de la Lengua decidieron en la Ortografía del 2010 negar la validez de este guión sin la propuesta de ninguna alternativa. De manera que ‘sal-le’ a día de hoy se ha convertido en la única palabra de nuestro idioma que se puede decir, pero no escribir.

¿Por qué no se puede escribir?

Las razones por la que esta palabra no se puede escribir son exactamente dos: la primera es que si la palabra se escribiera sin separarse (‘salle’) la unión de esas dos letras ‘l’ se pronunciaría con ‘y’ no se referiría a lo mismo y la segunda es la no validez del guión (sal-le) que dio a conocer la RAE sin plantear ninguna alternativa.

Alternativas propuestas pero no aceptadas

Aún así, son varios los portales de Internet que han señalado varias opciones para poder escribir esta palabra, como el uso de un punto medio (sal.le), una barra vertical (sal|le), una coma (sal,le), un signo de + (sal+le) o la conservación del propio guión. Pero aún así, ninguna de estas propuestas ha sido aprobada por la RAE, por lo que siguen considerándose fórmulas incorrectas.

