De Karelys a Alfonso Merlos: Supervivientes 2021 ya está aquí y suenan los primeros nombres

Tras los días navideños, todas las cadenas de televisión ya están dándole forma al nuevo curso, y Telecinco no iba a ser menos. Escribía en este blog hace unas semanas que Gran Hermano volvía este 2021 a la cadena de Mediaset tras el escándalo Carlota Prado. Pero tan pronto lo dije, apoyado en las palabras de Manuel Villanueva, director de contenidos de Mediaset, llegó el condicional y el interrogante. ¿Vuelve o no vuelve? La cadena calla y, por si las moscas, en el anuncio promocional de lo que vendrá no incluye el sello Gran Hermano. Ante la duda, mejor no pillarnos los dedos, habrán pensado.

Nadie dice nada, o nadie sabe nada. ¿Se tiraron a la piscina demasiado pronto al sacar del "barbecho" el formato? Es la gran incógnita de este nuevo año. De momento, lo que sí parece que vuelve, y así lo está anunciando la cadena en ese anuncio, es Supervivientes. ¡Su otro buque insignia en entretenimiento! Retorna el reality selvático y lo hace con toda la carne en el asador y convertido, a falta de GH, en la gran promesa. Como siempre ocurre tiempo antes del estreno, las quinielas no han cesado de sucederse en estos días y hay medios, de dudosa credibilidad, que se atreven a publicar nombres propios como listas oficiales.

Jorge Pérez tras alzarse con el premio de 'Supervivientes 2020'. Mediaset

Nada que ver. Aún no hay nada cerrado oficialmente. Sí, muchas quinielas, unas más fiables que otras. Como siempre, como cada año, se mezclan deseos con realidades. De todos los nombres que escucho, el más descabellado que me suena es José Ortega Cano (67 años). Y no me vengan con aquello de que tampoco nadie creía que Isabel Pantoja (64) iba a enrolarse en algo parecido, no. No es lo mismo. Ortega Cano no va a participar. Que sería un pelotazo, sí. Que daría juego, puede. Es un personaje demasiado caro para el juego que luego pudiera dar. "Qué va, hombre. Ni lo sueñes, y sé que otros años se lo han propuesto, pero no", me escriben.

Para mí, el mayor no viene por su edad y su maltrecha salud, confesada, ojo, por su propia mujer. Además, acaba de pasar el señor el coronavirus y hasta donde sé no está pasándolo nada bien. Bah, nada: Ortega descartado. ¡Sigamos! También escucho por ahí el nombre de Jesé Rodríguez (27), el ex de Aurah Ruiz (31) y exfutbolista del PSG. Dicen que ahora canta y ha sacado una canción y todo. Me pega mucho. Total, ya no le debe nada al fútbol y lo veo carne de reality. Seguro que si la cadena se lo propone hay ceros para pagarle. ¿Karelys Rodríguez (28)? ¡Karelys, la de Cayetano! Esta sí, esta sí.

Fíjate, de todos los nombres, ¡es el que más factible veo! Ahora mismo su popularidad está en el subsuelo, ya no interesa nada a los medios, ni siquiera trabaja en Viva la vida y las revistas ni la compran. Ha quedado para tirarle pullas al torero desde su red social. "Su caché es bajísimo en estos momentos", me escribe alguien que entiende. Me gusta como concursante y es su única salida mediática. Que sí, que ella es una prestigiosa abogada que trabaja con despacho en Londres y bla bla bla. Pero, la veremos, la veremos... Ay, Dios. Sinceramente, sería una jugada maestra para Mediaset. No sé la mecha que demostraría, pero juego y morbo daría un rato largo. ¿Se la imaginan en una noche de pasión con Jesé? O mejor, ¡con Alfonso Merlos (42)!

Karelys Rodríguez durante un programa de 'Viva la vida'. Mediaset

Dicen que también suena su nombre con fuerza. No lo veo muy probable, la verdad, pero soñemos unos cinco minutos. Imaginaos que se lía la manta a la cabeza y dice que sí, se enrola en otra jugada maestra con esa cadena que tanta, tantísima cera le ha dado desde que saltó el escándalo con Alexia Rivas (27). ¡Este sí puede pedir los ceros que quiera, y la cadena se los paga! Es más, yo lo llevaría a él y a Alexia Rivas. Dos ex en Honduras. ¡Arde Troya! Tiempo al tiempo, anótenlo esto en rojo. Aquello, de cumplirse mi predicción, puede tornarse en La isla de las tentaciones.

En otras listas que he visto por ahí también aparece el nombre de Mar Torres (22), la ex de Froilán (22). Fíjate que por un segundo me lo he planteado seriamente, no sé, este viraje que ha dado últimamente la liga más a la televisión y los focos, pero de ahí a aquello... no, no. No me hagáis caso. Ah, esperen: ¡Efrén Reyero! El ex de Marta López (46). Me voy a lanzar a la piscina sin saber si tiene agua: ¡ya ha cerrado su fichaje! Este está deseando trabajar en televisión y se muere por dos minutos de cámara. Cuando comenzó su historia con Marta lo pensé: es un vampiro televisivo y no conoce a nadie cuando se habla de parné. Y me reitero: ya se ha vacunado para viajar a Honduras. Ay, los nostálgicos vuelven a hablar de Cristina Cifuentes (56). Ya la tantearon el año pasado, y dijo no. ¿Será este su año?

