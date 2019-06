Aurah Ruiz, investigada por un supuesto delito de acoso contra Jesé Rodríguez

El fiscal especializado en criminalidad informática de Las Palmas, José Antonio Díez, ha hallado que Aurah Ruiz (29) podría haber incurrido en un presunto delito de stalking o acoso ilegítimo. La investigación se basa en el uso de la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa de las redes sociales para 'perseguir' al futbolista Jesé Rodríguez (26), su expareja y el padre del hijo que tienen en común.

La Fiscalía de Las Palmas opina que su actuación puede ser constitutiva de delito en base a lo recogido en el artículo 172 del Código Penal, según recoge Canarias 7. En concreto, en el apartado tercero se estipula que "será castigado con pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada" y alterando "gravemente el desarrollo de su vida cotidiana".

Jesé Rodríguez intentó conseguir la custodia del pequeño.

De acuerdo con la tesis del fiscal, Aurah Ruiz habría hecho uso de las redes sociales para fomentar que sus seguidores le facilitasen información sobre el día a día del exjugador del Real Madrid. Un comportamiento por el que el deportista considera que está siendo acosado y espiado, mermando con ello su actividad cotidiano.

Una opinión que comparte el fiscal, quien considera que ha aprovechado la red para lanzar "constantes reproches públicos, informar sobre su vida privada y generar una actitud de persecución hacia el querellado".

Por su parte, la defensa de la extronista de Mujer y Hombres y Viceversa ha pedido que se archive la denuncia. Pero la decisión del juzgado número siete de Las Palmas se conocerá de acuerdo al calendario de esta institución.

Todo comenzó el pasado mes de abril en la capital canaria, cuando Aurah Ruiz aseguró que no podía más y que se sentía "desesperada" por tener que atender en solitario a su hijo, enfermo. "La gente no sabe que vivo entre dos casas", afirmó, "y que me he tenido que buscar el pan".

Aurah Ruiz ha asegurado en varias ocasiones que cuida sola de su hijo enfermo.

Ese mes, además, aseguró: "Mis padres tienen su vida, su trabajo, los estoy matando lentamente, y lo peor es una persona se encargó de matarnos".

"Todo no es tan bonito como parece, es súperduro, mi familia no puede ayudarme. Mi familia y yo estamos sufriendo. Porque no puedo más. Necesito dormir. Ni como. Me da hasta vergüenza llorar; pero esta la realidad. Pudiendo tener toda la ayuda del mundo, no tengo nada", explicó.

La batalla entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez comenzó hace más de un año. La pareja se separó a los seis meses de nacer su hijo Nyan, que sufre una enfermedad rara. Desde entonces, sus reproches han sido constantes, ya que la exconcursante de GH Vip le acusa de desentenderse del niño. Él, por su parte, solicitó la custodia del pequeño, pero le fue denegada.

[Más información: Aurah Ruiz se hunde en directo: desvela su historia más desgarradora en televisión]