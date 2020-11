Canales Rivera desvela que mantuvo relaciones íntimas con Marta López

Tras la infidelidad de Alfonso Merlos (41 años) a Marta López (46) con Alexia Rivas (21), fueron muchos los que rescataron el pasado amoroso de la colaboradora de Sálvame. Así, salieron varios nombres a la luz que en su momento no se llegaron a confirmar. El tema no dio para más hasta este jueves, cuando José Antonio Canales Rivera(46), primo de Kiko Rivera (36), hizo una importante confesión.

El torero, que lleva dos días en Quiero dinero, respondió por 100 euros a la pregunta que le hizo Carlota Corredera (46) sobre si mantuvo relaciones íntimas con Marta López. Sin dudarlo, Canales Rivera dijo que sí, ante la sorpresa de la audiencia y la vergüenza de la colaboradora. "Nos conocimos en Zahara... Ella es una tía increíble y lo pasamos bien y hasta día de hoy nos llevamos tan bien como el primer día", comentó.

Canales Rivera, en 'Quiero dinero'. Telecinco

Tras su revelación, Canales Rivera intentó esquivar las preguntas hechas por los colaboradores del programa. Sin embargo, dio breves detalles del affair que mantuvo con Marta López. "Me has preguntado si he tenido relaciones íntimas y te he dado la explicación, pero no te voy a decir si fueron dos noches, cinco años o 16", comentó el primo de Kiko Rivera. Sobre el fin de su romance, el diestro explicó que "no empezó" y que en ese momento ambos estaban solteros. "Estas cosas pasan aquí y en Pekín", decía.

Mientras que Canales Rivera habló con total sinceridad, Marta López optó por el silencio. En un primer momento se limitó a escuchar al torero y a los colaboradores del programa, y a conocer la emoción que predominaba en el concursante. Según Kopérnika, una herramienta que mide el grado de sinceridad, el diestro decía la verdad y tenía un estado de felicidad.

Ante la insistencia de los colaboradores, Marta López terminó dando su opinión: "Que responda él, que luego diga lo que quiera. Llevábamos diciendo 20 años que solo somos amigos". Inmediatamente Canales Rivera respondió: "¿Y no lo somos?". Según él mismo desveló, una de las razones por las que contestó a la pregunta de Carlota Corredera fue para evitar que siga habiendo rumores sobre su romance. "Yo no he contado nada. A mí me han preguntado y yo he contestado. Creo que era buen momento para salir de dudas y que ya no me pregunten más".

Marta López, avergonzada, mientras escuchaba a Canales Rivera. Telecinco

Poco antes de que Canales Rivera respondiera a la pregunta de Carlota, Sálvame recordaba con un vídeo la reacción de Marta López el pasado mes de mayo, cuando en el plató hacían referencia a su affair con el torero. "Ni él ni yo jamás hemos confirmado nada", decía entonces la colaboradora.

Marta López y José Antonio Canales Rivera se conocieron hace varios años, mantuvieron un romance que fue bastante corto, pero siempre han tenido una relación de amistad que han presumido públicamente y que utilizaron para negar que entre ellos había pasado nada, hasta este jueves. Ambos confirmaron lo quera un secreto a voces y demostraron que a día de hoy, guardan un bonito recuerdo de su pasado.

