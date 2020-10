Sexo en 'La isla de las tentaciones': ¿qué pareja se esconde en el primer 'edredoning'?

Ya lo ha asegurado este martes Carlos Sobera (60 años) en el segundo debate de La isla de las tentaciones: el capítulo de este miércoles trae grandes e inesperadas sorpresas. El futuro de muchas parejas está en peligro y, lo más relevante, se produce la primera escena de sexo en Tentaciones: el primer edredoning de esta segunda edición.

Entre otras cosas, en el debate se han mostrado imágenes exclusivas y avances de las parejas Melyssa-Tom, Mayka-Pablo y Marta-Lester, y la influencia, o no, de sus pretendientes, Sandra, Óscar y Dani, respectivamente. Sin embargo, lo verdaderamente interesante, el sexo bajo las sábanas, se lo dejaron para el final de la noche. Sobera dio paso a las imágenes, entre risas, e invitó a los colaboradores y espectadores a que adivinaran su identidad. Toda una odisea, ya que las instantáneas son en blanco y negro y los protagonistas están tan tapados que no se los puede distinguir.

¿De quién se trata? En medio de las cábalas, Nagore Robles (37) profetiza: "¡Es Mayka (28) porque me he fijado en lo que había encima de las camas!". Sin despejar si había dado en el clavo, el presentador le ha pedido que no dijera nada más por no desvelar. Hay quien también, en la quiniela, señala a Lester.

Y es que, el cabecero de la cama en la que se produce la escena se parece sospechosamente con el de la habitación de Lester, por lo que podrían ser Patricia y él los protagonistas de la tórrida escena. En otro orden de cosas, Marta también será protagonista este miércoles, ya que el programa emitirá su primer beso.

Marta y Dani dan rienda suelta a su pasión en el jacuzzi de @islatentaciones 😱 #TentacionesDBT2 https://t.co/zdHwPWKTm0 — Telecinco (@telecincoes) October 6, 2020

Y en movimiento. El vídeo de Marta con uno de sus tentadores favoritos en una fiesta. Tras muchos acercamientos y besos robados, la canaria hace ímprobos esfuerzos para frenar lo que, para muchos, terminará siendo inevitable. Incluso se puede ver cómo realiza un gesto dándose cuenta del error que está cometiendo. ¿Caerá también ella? ¿Qué opinará Lester de todo esto? Este miércoles se desvelan todos los misterios.

Mayka y Tom, primeros besos

Hace unos días, Tom Brusse (27) se dejó llevar por la pasión con Sandra, y Mayka hizo lo propio con su soltero, Óscar. La pareja de Melyssa (28) se "confundió" en la noche y besó en reiteradas ocasiones a su pretendienta. "Me he dejado llevar. Estamos aquí para disfrutar y para poner a prueba nuestro amor. Estaba confundido y por la noche me acerqué un poco más a Sandra", aseguró Tom en su descargue.

Esta traición tuvo lugar después de la tremenda bronca que le echó Melyssa por su comportamiento cariñoso días atrás. Habrá que ver cómo reacciona cuando vea a su todavía pareja besándose en la piscina, en la cocina y en la cama con Sandra. "No sé si tengo que arrepentirme o avanzar. Estoy muy confundido", ha sostenido, y añade sobre Melyssa, quitándose culpa: "La verdad es que se va a sentir fatal. Ella me dijo que estaba muerto para ella. Estaba perdido. Necesitaba cariño y un apoyo".

Por su parte, Mayka no puede sorportar ver a Pablo (26) coqueteando con sus solteras. Se la comen los celos. Mientras esto ocurre, ella está conociendo a Óscar, el cual ha confesado que le gusta Mayka y que piensa conquistarla. Y ese momento ha llegado. Mayka y Óscar se han besado, aunque mucho más tímidamete que Tom y Sandra. Si bien en un principio Mayka se sintió culpable, en cuanto vio en la hoguera las imágenes de Pablo la culpabilidad se convirtió en venganza.

