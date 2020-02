Así será la visita 'hecha a medida' de Isabel Pantoja en 'Volverte a ver': todos los detalles

Volverte a ver lleva algunas semanas preparando su regreso a Telecinco. El programa presentado por Carlos Sobera (59 años) ya promociona su vuelta a la cadena el próximo viernes 21 de febrero y, según se ha conocido, contará con una invitada de altura en una de sus nuevas entregas: Isabel Pantoja (63), la nueva diva de Mediaset.

A la espera del estreno de Idol Kids, el concurso musical infantil del que la tonadillera es jurado, Pantoja suma un nuevo proyecto en la compañía de Paolo Vasile (67), tal y como se confirma en la nueva 'promo' de Volverte a ver con la cantante como protagonista.

Por la información a la que ha tenido acceso JALEOS, Isabel Pantoja no será una invitada al uso. Y es que la cantante, inmersa en plena promoción de su nuevo trabajo discográfico, contará con un programa hecho a medida en el que se lucirá y se reafirmará su imagen de estrella de la cadena.

Isabel Pantoja recibirá una sorpresa en su visita a 'Volverte a ver'. Mediaset

El show comenzará mucho antes de la entrada de la artista en las instalaciones de Mediaset, pues está previsto que las cámaras capten su recorrido desde el hotel hasta el plató en el que se reencontrará con Carlos Sobera, después de los rumores de que la artista estaba molesta con él por el trato que le dio en Supervivientes.

Tras su entrada triunfal, Isabel Pantoja tendrá una entrevista a solas con el presentador, donde todo estará muy cuidado y hablará, sobre todo, de su carrera profesional y del nuevo single que acaba de lanzar al mercado, Enamórate, cuyo videoclip se estrenaba el día de San Valentín.

Por lo que se ha visto en el vídeo promocional, la artista recibirá una grata sorpresa en su paso por Volverte a ver: "Qué sorpresa tan bonita, no me lo esperaba", dice Pantoja en el anuncio. Por el momento, no se sabe la identidad de la persona que tendrá ese emotivo encuentro con Isabel. Lo que sí ha podido conocer este medio es que la cantante interpretará su nuevo sencillo en el escenario del programa.

Periplo televisivo

Isabel Pantoja firmaba un contrato millonario con Mediaset el pasado año. Mediaset

Antes de que los espectadores puedan ver a Isabel Pantoja en el programa de Sobera, podrán disfrutar de su entrevista en Mi casa es la tuya. Y es que la tonadillera es una de las invitadas de la novena temporada del programa de Bertín Osborne (65), donde el pasado 10 de enero también participó su hijo, Kiko Rivera (36), y su nuera, Irene Rosales (29).

Las apariciones de la artista en Mediaset se enmarcan en el contrato millonario que firmaba el pasado año, poniendo fin a una larga etapa de enemistad con el gigante televisivo. Según informaba entonces LOC, la Pantoja firmó para seis proyectos más tras su participación en Supervivientes, entre los que se encuentra el talent Idol Kids.

Lo cierto es que la apuesta por la tonadillera ha granjeado enormes éxitos a la cadena. Su salto desde el helicóptero en la gala 1 del reality fue visto por 4.796.000 espectadores, cosechando un histórico 46,7% de share en ese minuto. Aquel estreno se convirtió en el más visto de la historia de Supervivientes con 4.164.000 espectadores atentos a todo lo que ocurría en la gala.

La gala en la que Isabel llegaba a Madrid para ser entrevistada por Jorge Javier Vázquez (49) fue la segunda más vista de la edición, sólo superada por el estreno. Una media de 3 millones y medio de españoles vieron a la artista hacer balance de su paso por la isla y dar comienzo a una nueva y fructífera etapa por los platós de Mediaset.

