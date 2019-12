Diego Matamoros estalla contra 'GH' en la noche más difícil de Estela: "Esto es una cerdada"

La gala de este martes de GH VIP: Límite 48 horas ha sido especialmente dura para Estela Grande (25 años). Pese a que la joven recibió la esperada visita de su marido, Diego Matamoros (33), para confirmarle que todo estaba bien en su relación, la noche no fue tan idílica como ella soñaba.

La entrada de Diego se hizo esperar y la concursante tuvo que sufrir bastante antes de poder abrazar a su marido, pues le esperaban dos visitas previas que no fueron tan agradables. Kiko Jiménez era el primero en entrar en el búnker para encontrarse con su amiga, previniéndola de lo que va a poder encontrarse fuera, asuntos como las polémicas conversaciones de Kiko confesando haber sentido "mariposas" cuando conoció a Estela. La modelo pudo ver algunas de esas imágenes: "Me ha impresionado verlo, no he sido consciente de la repercusión que ha podido tener fuera pero yo estoy muy tranquila", comentaba.

La visita más agridulce fue la de Sofía Suescun (23). Aunque al principio ambas intentaron mantener la cordialidad, acabó estallando la tensión por el tono irónico de la de Pamplona: "Te estoy respetando muchísimo porque eres la pareja de Kiko. Esta conversación, con este tono, es en otro momento y te digo ‘mira guapa, tómate una Coca-Cola y luego hablamos'", espetó Estela.

La visita de Sofía Suescun fue la más tensa. Mediaset

La concursante parecía haber perdido ya toda esperanza de ver a Diego Matamoros y pedía entre lágrimas volver al salón con sus compañeras. Pero el programa decidía mostrarle imágenes de las primeras semanas de concurso en las que su marido se planteó el divorcio y dejó de apoyarla. Tras el vídeo, por fin aparecía el hijo de Kiko Matamoros, ramo de flores en mano, para dar apoyo a su mujer y explicarle que está con ella pese a todo lo que se ha visto.

Diego, visiblemente nervioso y emocionado, arremetía contra Kiko y Sofía: "Estoy aquí, tú tranquila, estoy contigo, nadie ni nada nos va a separar… ni esos cerdos, ni nadie", afirmaba, desvelando toda la información que Kiko Jiménez le había ocultado: "Hacía 'confes' diciendo que estaba pillado por ti y fuera ha dicho que la 'carpeta' es un montaje nuestro", decía ante una Estela atónita.

Diego Matamoros mostró su enfado con el programa por las visitas de Kiko y Sofía. Mediaset

Pero el enfado de Diego no se debía únicamente a la actitud del extronista. Al marido de Estela no le hizo ninguna gracia el desarrollo del programa y estalló cuando Carlos Sobera (59) conectaba con la casa: "Espero que esto se lo hagáis a Adara con su marido el jueves. Me había comprometido a ver a mi mujer y darle ánimos, no a esta mierda. Esto es una cerdada", sentenciaba el joven.

Entretanto, Mila Ximénez (67) ha vuelto a ser la menos votada para abandonar Guadalix, por lo que la expulsión del jueves se disputará entre Adara y Estela.

