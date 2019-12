Kiko Jiménez, protagonista en 'GH VIP': de la bronca de Jordi González a la confesión de Estela

Desde que Antonio David Flores (43 años) saliese el jueves de GH VIP 7 son muchas las discusiones que ha tenido en los platós con Kiko Jiménez (27). A pesar de que al entrar en Guadalix ambos aparcaron los problemas que tenían fuera del concurso, la tensión y las rencillas del pasado acabaron dinamitando la paz. Y es que al padre de Rocío Flores le ha molestado la actitud del extronista fuera de la casa, que ha atacado públicamente a su hija.

Este domingo en el Debate de GH VIP 7, Jordi González (57) ha tenido que enfrentarse a Kiko Jiménez y darle un toque de atención por querer meterse en más guerras con Antonio David de las que le corresponden.

El presentador perdía la paciencia con el novio de Sofía Suescun (23) por querer intervenir en cada comentario del ex de Rocío Carrasco (42). El programa emitía un vídeo en el que Mila Ximénez (67) confesaba echar de menos a Antonio David y además, estar harta de que sus compañeras hagan burlas de la salida del concursante de la casa. Ya en plató, Lucía Pariente opinaba sobre los comentarios de Mila y Kiko decidía interrumpir para dar su opinión y, de paso, atacar al exyerno de Rocío Jurado, algo que acababa exasperando a Jordi González: "Pero vamos a ver, Kiko, si esto es algo que tiene que ver con Lucía y con Antonio David, ¿por qué coño quieres entrar? ¿Quién te da vela en este entierro? Entiendo la 'estrellitis' pero la 'estrellitis enfermiza me parece fatal", espetaba el presentador, arrancando la ovación del público y el visible enfado de Sofía Suescun, testigo del momento desde el otro sofá del debate.

Estela recuerda a Kiko

Estela ha hablado con sus compañeras sobre Kiko Jiménez. Mediaset

Pero Kiko Jiménez no sólo era protagonista fuera de Guadalix. En la casa también volvía a hablarse sobre él. En concreto ha sido Estela Grande (25) la concursante que parece llevar días acordándose de su compañero.

La mujer de Diego Matamoros (33) ha pasado unos días cabizbaja y pensativa y ha confesado admirar a Adara por su valentía al hablar de sus sentimientos hacia Gianmarco, algo que ha hecho pensar que podría sentirse identificada con la historia de amor surgida en Gran Hermano.

Estela confesaba en directo qué le está pasando: "Me doy cuenta de cosas que me pasan y que soy muy insegura. Siempre he tenido al lado un referente que me ayude a tomar decisiones y tirar adelante. Pienso que no sé qué es lo que he hecho o no hecho para haber transmitido todo lo que he sentido de la forma en que lo he sentido. Estoy sufriendo un poco. Estoy bloqueada" confesaba la concursante.

Estela se derrumbaba en directo y reconocía ser muy insegura. Mediaset

A la hora de hablar con sus compañeras, Estela Grande ha sido mucho más clara, confesando que oyendo hablar a Adara en la casa sobre su relación con Gianmarco se le han removido algunos sentimientos. Ante la insistencia de las chicas, sobre todo de Alba, Estela negaba haber sentido algo por Kiko más allá de amistad, pero su risa la delataba y acababa soltando una enigmática frase: "Me encantaría poder contaros una cosa, pero no puedo". Unas declaraciones de las que Diego Matamoros ha sido testigo desde el plató con el rostro descompuesto, con los fantasmas de crisis de nuevo asolando su matrimonio.

