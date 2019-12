'Gran Hermano' crea un polémico 'hashtag' en Twitter para defenderse del caso Carlota Prado

El nombre de Carlota Prado (26 años) sigue instaurado en las noticias de actualidad del panorama español y sobre todo en las redes sociales. Para muchos ese nombre es sinónimo de injusticia, ya que tras el estallido del escándalo por la presunta violación de la joven exconcursante de GH Revolution el silencio está siendo la principal arma de Mediaset. Pero a partir de este fin de semana el medio ha tomado otra postura y ha decidido actuar.

Telecinco y su reality más famoso, Gran Hermano, han querido contraatacar al poderoso hashtag #CarlotaNoEstásSola creado por los usuarios que buscan apoyar a la presunta víctima del escándalo. El hashtag pro-Carlota ha sido el impulsor del boicot al programa de prime time y el que ha logrado que al menos 40 marcas retiren su publicidad del espacio que ocupa en la parrilla de programación.

Ranking de Tendencias en Twitter en España.

La idea de Telecinco y la productora Zeppelin es contrarrestar el daño visible que hace la viralización del caso Carlota y silenciar las reivindicaciones con el hashtag #MegustaGHVIP. Con esta frase tan positiva pretenden resaltar lo demandado que ha sido el reality durante más de una década y recordar al mundo que es uno de los programas más queridos y seguidos de la televisión moderna. Una línea a seguir que también dejaron plasmada en el comunicado oficial emitido el pasado 27 de noviembre en contestación a la polémica de la presunta violación ocurrida en la casa de Guadalix en 2017: "Mediaset España se compromete a trabajar responsablemente para superar esta situación a la mayor brevedad posible, protegiendo uno de los programas preferidos por la audiencia española".

Creo que los que trabajan con profesionalidad para que el programa salga cada día y controlan muchos parámetros para que no haya fallos técnicos merecen este HT porque es una forma de reconocer su trabajo. #MeGustaGHVIP1D — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) December 1, 2019

Eran las diez de la mañana de este domingo cuando desde el perfil de Twitter de Gran Hermano se daba a conocer el nuevo proceder y en nuevo hashtag para interactuar entre fans y programa: "¡Buenos días de domingo! ¿Te he dicho alguna vez que me gustas y que me gusta GHVIP? A partir de hoy, utilizaremos un nuevo hashtag para comentar el programa. Hoy empezamos con #MeGustaGHVIP1D. Y así sucesivamente. Gracias por estar siempre ahí".

La frase utilizada para el anuncio no ha pasado inadvertida por ser una especie de dedicatoria amorosa, pero también hay quien ha entrado a valorar a las personas que están detrás del proyecto de GH, desde guionistas, realizadores, editores hasta los albañiles o becarios y han apoyado el hashtag para aplaudir su trabajo en la sombra.

[Más información: Telecinco, dispuesto a sostener 'GH' por los dos millones de euros que ingresa a la semana]