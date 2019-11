Mariló Montero, la nueva Juan y Medio de Canal Sur: ¡también merecemos conocer su sueldo!

Llevaba mucho tiempo soñando con este momento:¡Mariló Montero (54 años) ha vuelto a la televisión! Qué ganas tenía de poder decirlo a voz en cuello: ella se merece estar en la televisión, haciendo lo que sea y como sea, pero la pequeña pantalla es su hábitat natural. Esa navarrona que tantos buenos momentos ha dejado para la historia del mundo catódico. Esa mujer de raza que en TVE opinaba de todo lo que se le pasaba por el corazón sin visitar el cerebro, ¡y siempre con la polémica en la punta de su lengua! Ay, esos Trending Topic que se granjeó.

En 2016 nuestra Mariló abandonó el ente público -por aquello de "cazar sueños que todavía tengo por ahí"- y algo se apagó no solo en el canal, sino también en los corazones de esos espectadores, tan fieles como ávidos de meteduras de pata, que cada día sintonizaban con su musa. Se fue y hemos tenido que esperar hasta 2019 para volver a verla. ¡Montero ha regresado!, pero en Canal Sur. En su casa de siempre. No hay que olvidar que fue allí, en Andalucía, donde se forjó y aprendió lo que hoy sabe.

Mariló Montero durante un evento público. Gtres

Vuelve, qué cosas, justo cuando el canal autonómico ha depurado presupuesto y se ha cargado el espacio Menuda Noche, presentado por Juan y Medio (56). El que fuera el buque insignia de los viernes por la noche. Ojo, Mariló no le ha quitado la franja; ella se ha estrenado este jueves con 5.C -un espacio dedicado al debate político-, pero me secretea un colega que aterriza en la cadena con un contrato de unos ceros, al menos, más deslumbrantes que los míos. Mariló, ¡la nueva Juan y Medio! Es el fichaje de la temporada y con ese programa semanal que ha estrenado -qué pena que no sea diario-, se espera mucho de ella.

Eso sí, sobrevuela otro debate por encima del principal: ¡el sueldazo que cobrará Montero merecemos conocerlo! Me juego alguna extremidad a que Juan y Medio debe estar pensando estos días que, si hubiera justicia divina, ¡también lincharían ahora a Canal Sur para que desvelase su presupuesto y lo que se embolsará Mariló por cada jueves! Recuerden aquellas semanas que tuvo que pasar el pobre de Juan cuando una periodista realizó una investigación durante años exigiendo datos sobre la televisión pública andaluza para su Trabajo Fin de Máster. ¡Y lo consiguió!

Así las cosas, se publicó que Y Medio facturó el pasado año más de 6,4 millones de euros por dos espacios: el magacín vespertino La tarde, dirigido al colectivo de mayores -4,5 millones- y el talent show infantil Menuda noche. ¿Harán lo mismo con Mariló? Sigo hablando de su nuevo programa. Yo, si fuera ustedes, el próximo jueves no me lo perdería porque Mariló y política es una dupla que puede acabar en bomba de relojería.

Ella, que no conoce lo políticamente correcto, no se quedará en la espuma de las olas sobre algunas cuestiones y meterá el dedo en más de una llaga. Es más, ya lo ha hecho. Porque vale que Montero sea cara, pero es que lo vale, señores. Ella se implica hasta la médula en todo cuanto hace y eso... eso se nota. Y traspasa la pantalla y se paga. Estoy convencido de que en TVE se la echa de menos, pero me da a mí que la que fuera mujer de Carlos Herrera (62) ha vuelto para quedarse en el canal autonómico. Se afincará.

Les pido que reflexionen sobre esto: ¿soy el único que ve a Mariló Montero como Juan y Medio pero en mujer? Que nadie me malinterprete, por Dios, que yo los admiro con fervor a ambos, pero estoy viendo a Mariló, en unos años, capitaneando un programa de amor para la tercera edad en la franja de la tarde. Que, larga vida para Juan y Medio, pero, digo yo, que algún día se jubilará el señor, ¿no? Yo si fuera un mandamás de Canal Sur me lo pensaría muy mucho: reténganla allí. No sean tontos y agárrenla. Páguenle lo que os pida y que hable, que reflexione sobre esa alma de asesino que se trasplanta y emponzoña a la persona que la recibe. ¡Gracias por haber regresado, Mariló!

