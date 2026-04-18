Los Terol, la familia que dio vida al Palacio de Montarco tras la muerte del conde y lo convirtió en un referente de bodas de lujo

Cuando Alberto Terol compró el Palacio de Montarco estaba destruido. Los anteriores habitantes eran los herederos de Eduardo de Rojas Ordóñez, V conde de Montarco, y la relación entre ellos era, cuanto menos, distante y complicada.

Las fricciones tenían su origen en una herencia compartida entre las dos ramas familiares que dejó el aristócrata tras su fallecimiento en 2005. El Conde de Montarco estuvo casado dos veces.

De su primer matrimonio con María Pardo-Manuel de Villena nacieron cinco hijos -Juan Manuel, Carlos, Fernando, Blanca y Ana María-. A día de hoy solo vive Ana María de Rojas.

Fruto de su segundo matrimonio con la famosa Charo Palacios (musa de Elio Berhanyer) tuvo a otros dos: Alejandra y Julio Rojas.

Su padre les había dejado un patrimonio inmenso y una gestión compleja. El palacio era solo una pequeña pieza del puzzle y además resultaba muy costosa de mantener.

Fachada del Palacio de Montarco. Cedida a EL ESPAÑOL por la familia

De no haberlo vendido, la casa hubiera acabado hundiéndose, como ha manifestado en más de una ocasión la única hija viva de la primera mujer del conde.

Aun con cierta pena –parece que más para unos herederos que para otros– la casa palacio se puso a la venta. No tardó en encontrar comprador. La familia Terol tenía una finca en una comarca cercana y su guardés les avisó de la oportunidad.

No son naturales de la zona, pero aman esas tierras como si lo fueran.

Rocío, una de sus dos hijas, recuerda a este medio cómo su padre las llevaba de pequeñas a la puerta del Palacio de Montarco y la cantidad de fotografías que guardan de ese momento.

Así que en 2007 es adquirido por el actual propietario. "La compra es el producto de una pasión -la arquitectura-. En la vida me ha ido razonablemente bien gracias a mi trabajo y me parecía que había que hacer algo que tuviera belleza".

Alberto Terol es una de las figuras más respetadas y discretas del mundo empresarial y financiero en España. Fue uno de los hombres más poderosos de Deloitte a nivel mundial siendo Presidente del grupo para Europa, Oriente Medio y África.

La primera idea de Terol fue la de "dar a conocer Ciudad Rodrigo, que es maravillosa y está llena de historia", asegura a EL ESPAÑOL.

Es en esta localidad salmantina amurallada donde se encuentra esta joya arquitectónica de finales del siglo XV, que hoy forma parte del Patrimonio Histórico Español como Monumento Nacional o Bien de Interés Cultural.

Ciudad Rodrigo (Salamanca).

En lugar de hacer una reforma puramente funcional o moderna, lideró una restauración integral que fue tan meticulosa que recibió el Premio de Arquitectura de Castilla y León.

Su prioridad fue conservar la piedra, los artesonados y el aire señorial, invirtiendo mucho más de lo que dictaba la lógica estrictamente comercial.

"Nunca lo pensamos para sacar rentabilidad", advierte. Lo que Terol ansiaba era "atraer actividades culturales y exposiciones".

"Nuestro objetivo siempre ha sido preservar el valor del palacio y convertirlo en un espacio vivo, abierto a la celebración y a la cultura, dentro de un marco patrimonial tan único como es Ciudad Rodrigo", señalan sus propietarios.

El Palacio ha acogido, por ejemplo, el Festival de Teatro de Castilla y León o varias exposiciones de Celso Lagar, el pintor vanguardista nacido en Ciudad Rodrigo que triunfó en el París de principios del siglo XX.

Eventos privados

Terol ha convertido el Palacio de Montarco, además, en un motor económico de la ciudad. Su interior alberga eventos privados como bodas o eventos de empresas desde 2012. "Estos son los que nos ayudan a financiar las actividades culturales", dice.

El edificio dispone de hasta ocho salones de diferentes formas y capacidades para más de 400 invitados sentados y hasta 500 en cóctel, pero también con salones más reducidos para celebraciones íntimas, además de un maravilloso claustro central y unos preciosos jardines renacentistas.

Uno de los jardines del Palacio de Montarco.

La exclusividad es una de las filosofías de la casa y por eso solo cuentan con tres suites de lujo, que están a disposición de los novios que allí se casan.

Por esas habitaciones y sus imponentes muros han pasado personalidades como el séptimo duque de Wellington, Manuel Fraga o Loyola de Palacio.

En la gestión de estos eventos y del palacio en general está implicada toda la familia. Alberto Terol tiene dos hijas, que desde Madrid principalmente se encargan de gestionar toda la logística.

Cuando la ocasión lo requiere, cuentan, tampoco dudan en trasladarse hasta el palacio para supervisar de primera mano todos los detalles.

Son Rocío Terol, Directora de Comunicación, y Beatriz Terol, Directora de Imagen.

Ambas, codo a codo, han logrado posicionar a Ciudad Rodrigo en el mapa del destination wedding (bodas de destino) internacional.

Les ayuda Mirentxu Aquerreta, mujer de Alberto Terol, quien ostenta el cargo de Directora General.

Una de las tres suites.

Los Terol gestionan el Palacio de Montarco a través de la empresa Palacio de los Ávila y Tiedra S.L. Eso sí, siempre desde un segundo plano porque la familia huye de protagonismos. Han mantenido un perfil bajo y la discreción es su seña de identidad.

La implicación y la excelente gestión de todos ha sido la que ha transformado este edificio que tenía un futuro sombrío en lo que es hoy: de ser la residencia de un linaje aristocrático a convertirse en un referente de las bodas y los eventos más exclusivos.