El pueblo español perfecto para recorrer a pie: con 25 km, un templo mudéjar del siglo XVI y monumentos de 1931

En lo alto de una peña, dominando el paisaje de la Axarquía malagueña, se alza Comares, uno de esos pueblos blancos que parecen detenidos en el tiempo.

Con apenas 1.300 habitantes y situado a más de 700 metros sobre el nivel del mar, este enclave es conocido como el Balcón de la Axarquía, un sobrenombre que no hace sino anticipar las vistas privilegiadas que regala a quien se pierde por sus calles.

Su principal atractivo radica en que es un destino pensado para caminarlo sin prisas. Su tamaño reducido y su entramado urbano lo convierten en el lugar perfecto para recorrer a pie.

Calles estrechas, empedradas y en constante pendiente dibujan un trazado irregular que invita a la exploración pausada, mientras pequeñas huellas cerámicas incrustadas en el suelo guían al visitante a través de sus rincones más emblemáticos.

El pueblo de Comares en Málaga. Pexels

El origen de Comares se remonta a la época de Al-Ándalus, cuando era conocido como Hisn Comarix, que significa "castillo en las alturas". Su ubicación estratégica lo convirtió en una plaza fuerte, especialmente durante la rebelión de Omar Ben Hafsun contra el emirato de Córdoba.

No sería hasta 1487 cuando el municipio pasaría a manos cristianas tras rendirse a los Reyes Católicos, marcando así un nuevo capítulo en su historia.

A día de hoy, ese pasado defensivo es visible en los restos del castillo de Comares, situado en el cerro de Mazmullar. Así se conservan lienzos de muralla, torres y un aljibe andalucí que fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931, uno de los elementos patrimoniales más valiosos del municipio.

En la parte más alta del pueblo se encuentra otro de sus grandes símbolos: la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Este templo mudéjar del siglo XVI refleja la transición entre culturas que define a Comares.

El pueblo de Comares en Málaga. Pexels

Pero, más allá de sus monumentos, el verdadero encanto de Comares reside en su atmósfera. Sus casas blancas, adornadas con macetas y rejas, mantienen una estética homogénea que convierte cada rincón en una postal. El municipio forma parte de la conocida Ruta de la Pasa, una tradición agrícola que sigue viva en la zona y que aporta un valor añadido en su identidad cultural.

Los miradores repartidos por el pueblo, así como su cementerio, ofrecen perspectivas únicas en un entorno natural que impresiona por su amplitud y belleza. Todo ello en un ambiente tranquilo, lejos del bullicio turístico, que invita a desconectar y dejarse llevar.

Comares no es solo un destino, es una experiencia para todos los sentidos. Un lugar donde cada paso cuenta una historia y donde caminar se convierte en la mejor forma de descubrirlo.