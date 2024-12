Daniel, el hijo de Rosa Clará, y su mujer, Anne-Marie Colling, esperan su primer hijo: la foto y el emotivo anuncio de ambos

Daniel (32 años), el hijo de la diseñadora Rosa Clará (58), y su mujer y razón de amor, la estadounidense Anne-Marie Colling, han anunciado, pletóricos y excelsos, que están esperando su primer hijo en común. El matrimonio, que se dio el 'sí, quiero' en junio de 2023 en París, ha utilizado sus redes sociales para anunciar la buena nueva.

Junto a una fotografía en blanco y negro en la que él le acaricia el vientre a Colling, y otra instantánea en la que se aprecia la ecografía, la dupla, de forma conjunta, postea en sus redes: "¡He estado horneando algo en el horno los últimos 5 meses!". Claramente, el mensaje lo escribe la futura madre, Anne.

Terminan Daniel y Anne la frase más importante de sus vidas con tres emojis: una cara de bebé, una lupa y un biberón. De este modo, el único vástago de Rosa Clará ampliará la familia en el inminente año 2025 y sellará, así, una feliz historia de amor con la mujer de su vida.

Las reacciones a la publicación de Daniel y Anne no se han hecho esperar. "Extraordinaria y una nueva vida está llegando", "Oh, eso es tan dulce. Felicidades a vosotros dos y a vuestras familias. Bendiciones para una entrega segura", "Felicidades, chicos, vais a ser una súper familia".

Daniel Clará, único hijo de la fundadora de la firma y heredero de la marca española líder del sector nupcial, anunció en enero de 2022 su compromiso con su novia, Anne-Marie Colling. La dupla selló sus vidas en un fin de semana de ensueño en la capital de Francia.

Entre los invitados más destacados al enlace figuran nombres como Luis Miguel (54) y Paloma Cuevas (52). Daniel Clará, arquitecto de formación y formado en un MBA en Estados Unidos, es miembro del Consejo de Administración de la Compañía, a la que se incorporó en 2019, asumiendo desde entonces diferentes responsabilidades en las áreas de marketing, producto y ventas.

Por su parte, Anne-Marie es licenciada en Business Economics, y cuenta con un Máster en la prestigiosa Universidad Bocconi de Milán. Ambos han mantenido una relación muy discreta desde que se conocieron hace casi cuatro años en Milán.

Daniel y Anne en una fotografía tomada el día de su boda, en París.

El anuncio de la boda supuso el inicio de un emocionante desafío para la fundadora de la firma, la empresaria y diseñadora Rosa Clará: "Es una enorme ilusión que mi único hijo se case y un auténtico reto vestir a Anne-Marie de novia. Dani ha crecido rodeado de vestidos de novia. Será muy difícil sorprenderle y aún más mantener en secreto los detalles de los vestidos que la novia llevará".

Daniel Clará, por su parte, deslizó: "Es una decisión muy importante en la vida de una persona. La boda se celebrará el próximo año en Europa, pero aún no tenemos detalles". La historia de amor de Dani -como lo conoce su entorno más próximo- y Anne bien podría entenderse como un flechazo.

El primer encuentro entre ambos fue fugaz. Se vieron en una cena en Italia: "Estoy muy enamorado y espero seguir así siempre, en Anne-Marie he encontrado a una amiga, a la compañera ideal para compartir vida y proyectos, tengo muy claro que es la mujer con la que me quiero casar y no quiero esperar más", manifestó Daniel en Vanity Fair, en 2022.