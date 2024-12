Alejandra Rubio desvela el verdadero motivo de salud por el que su parto fue programado y da detalles inéditos del bebé

Tras convertirse en madre de su primer hijo junto a Carlo Costanzia (30 años), en la madrugada del pasado viernes, 6 de diciembre -y apenas 24 horas después de recibir el alta hospitalaria y llegar a casa con su bebé-, Alejandra Rubio (24) ha 'reaparecido' este lunes, día 9, en el programa en el que colabora, Vamos a ver.

Todavía recuperándose de su cesárea, la hija de Terelu Campos (59) ha intervenido en el mencionado espacio a través de una llamada telefónica. Muy emocionada y sin poder ocultar su felicidad por el gran momento que está viviendo tras el nacimiento de su pequeño, la tertuliana ha dado más detalles sobre su parto y ha revelado a quién se parece el niño.

"Estamos muy bien, muy contentos, la verdad. Está siendo increíble", ha asegurado Alejandra. En esa línea, la nieta de María Teresa Campos ha confirmado que el alumbramiento de su primogénito le ha cambiado la vida "totalmente" y "para siempre". "Estamos muy contentos, yo recuperándome y todo muy bien", ha insistido.

Alejandra y Carlo, a las puertas del hospital, este pasado sábado, día 7. Gtres

"Voy a ser sincera porque no tengo nada que ocultar. El parto era programado porque he tenido una diabetes durante el embarazo y esto es así. Mi ginecóloga me dijo que no podíamos esperar a que me pusiese de parto por mi salud. No decido yo, sino los médicos", ha aclarado.

Rubio ha dejado patente que "el parto se programó no por un documental, ni había ninguna cámara en el hospital. Por un tema de salud". Y añade: "Iba a ser natural, estuvimos un montón de horas, pero al final no pudo ser, fue cesárea". Pese a todo, Alejandra está feliz: "Nuestro hijo está sanísimo y precioso".

Respecto a quién se parece el bebé, Alejandra admite lo que sigue: "Es una mezcla entre Carlo y yo, pero todavía no se sabe porque es muy pequeñito, muy pequeñito. (...) Es una mezcla muy grande y cada persona dice una cosa".

A Carlo, su pareja y razón de amor, le ha brindado unas bellas palabras desde Mediaset España: "Estuvo conmigo en todo momento. Si no llega a ser por él, no sé qué hubiese hecho. Fue increíble todo y gracias a él. A mí no me habían operado en la vida, no había entrado nunca a quirófano, tenía ese miedo... Gracias a él, pude. No sé cómo explicarlo, pero fue muy bonito e increíble".

Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y el padre de éste, en una imagen tomada el pasado día 2. Gtres

Por último, Alejandra ha desvelado cómo están los cuatro abuelos tras el nacimiento del nuevo miembro de la familia -Alejandro Rubio (63), Terelu Campos, Mar Flores (55) y Carlo Costanzia-: "Todos están loquísimos con su nieto. Están todos entusiasmados, la verdad. Es una felicidad verles así. Están todos encantadísimos".

La emoción del abuelo Alejandro

Siempre en un discreto segundo plano desde su separación de Terelu Campos, el padre de Alejandra Rubio, Alejandro Rubio, no ha dudado en romper su habitual silencio tras el nacimiento de su primer nieto, Carlo.

Lo ha hecho muy emocionado y en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press. "Gracias, muchas gracias. Vi al niño muy bien, muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien", ha expresado Alejandro Rubio. Siempre correcto, ha asegurado que el nombre que Alejandra y Carlo han elegido para su primer hijo, Carlo, le parece "bien, perfecto".

"Es una cosa suya, no mía", ha añadido. Por último, Alejandro ha revelado que su hija está "estupenda y muy feliz. (...) Es una madre joven muy madura. Y ver a tu hija que es madre es una cosa muy especial".