Los difíciles días de Enrique Ponce tras la tragedia de la DANA en su pueblo, Chiva: sabemos cómo están sus padres

Aunque el efecto devastador de la DANA parece abandonar definitivamente la Comunidad Valenciana, las tormentas no cesan en el área mediterránea y van a continuar durante los próximos días, mientras España contiene el aliento ante la reanudación de las labores de ayuda, desescombro y búsqueda de personas desaparecidas.

Las cifras, aún provisionales, arrojan una suma de 210 personas fallecidas en la provincia de Valencia, a las que hay que añadir tres en la comunidad de Castilla-La Mancha -en la localidad albaceteña de Letur continúa la búsqueda de cuatro desaparecidos- y una en Andalucía.

Uno de los municipios más afectados ha sido el de Chiva, pueblo que este pasado domingo, día 3 de noviembre, Felipe VI (56 años) y Letizia (52) se comprometieron visitar, aunque finalmente tuvieron que cancelar a consecuencia de los incidentes sufridos en Paiporta. A esa localidad pertenece uno de los toreros más laureados del país, Enrique Ponce (52).

Enriqueta y Emilio, los padres de Ponce, el pasado 9 de octubre, durante la despedida del torero de la plaza de toros de Valencia.

El diestro, a lo largo de sus años como destacada figura del toreo, ha ensalzado sus raíces y presumido del nombre de Chiva a nivel internacional. Allí, en el municipio de la Comunidad Valenciana, Ponce tiene sus raíces, y en dicho enclave, hoy en día, siguen viviendo sus padres, Enriqueta y Emilio.

Algunos medios de comunicación, desde el inicio de la tragedia de la DANA, el pasado martes 29 de octubre, han puesto de manifiesto el hermético silencio en el que se ha instalado el diestro de Chiva. Cierto es que la pareja sentimental de Ana Soria (26) no se ha pronunciado públicamente, ni de forma directa ni indirecta.

Tampoco ha utilizado el altavoz que le brindan sus redes sociales -X, antes Twitter: Instagram se lo eliminó- para solidarizarse con la causa o, al menos, tranquilizar a sus seguidores en los que respecta al bienestar de sus progenitores. ¿Cómo ha vivido Enrique Ponce esta catástrofe? ¿Cómo se encuentran sus padres?

EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta a través de su entorno más próximo. Como detalla a este diario Rubén Arijo, el mozo de espadas de Ponce, "por suerte, todos sus familiares está bien". El estallido de la DANA coincidió con el viaje de Ponce a Lima, Perú. El diestro se trasladó la semana pasada a dicho país para despedirse de las plazas de un lugar al que guarda gran cariño, Acho.

Enrique Ponce, el día de su gran despedida de Valencia, el pasado 9 de octubre. Gtres

El torero se despidió con una gran faena este pasado domingo, día 3 de noviembre, en un mano a mano junto al peruano Joaquín Galdós y ante toros de El Pilar. El exmarido de Paloma Cuevas (52) ha comenzado así su gira americana, que durará hasta febrero o marzo de 2025 y estará compuesta de cerca de seis faenas, como se informó a EL ESPAÑOL hace un tiempo.

Ponce llegó a Perú antes del fin de semana y salió de España justo cuando la DANA había estallado, dejando embarrada y rodeada de tragedia y dolor a la Comunidad Valenciana, y a su querido Chiva en especial. Claro está, Enrique vivió unas horas de angustia y ha estado y está cerca de la tragedia.

Estuvo muy pendiente de su familia y respiró aliviado cuando supo que los suyos estaban bien y a salvo. A su lado, ha podido confirmar este periódico, está su razón de amor, Ana. Ella ha sido su principal apoyo, no sólo para hacer frente a su faena en Acho, también en esas horas críticas.

Ponce ha seguido de cerca la desgracia, está muy implicado y quien lo sabe sostiene que su corrida en Lima, como es natural, peligró hasta que se le informó que, a nivel familiar, no había de qué preocuparse. Quien conoce a Enrique sostiene que, por supuesto, ha trasladado su ayuda y está aportando en estos aciagos momentos.

El diestro de Chiva junto a su pareja, Ana Soria, el pasado agosto, en el Puerto de Santa María. Gtres

"Él, claro, ha aportado su ayuda, pero no es de hacerlo público y hacerse la foto", se sostiene. Enriqueta y Emilio, los progenitores de Ponce, han vivido, como es natural, unos días de angustia y miedo. Más allá de pequeños desperfectos, están bien. Son un matrimonio muy querido en su pueblo y han encajado con el corazón en un puño todo lo que se ha desatado a su alrededor.

Pese a la inmensa popularidad de su vástago, ellos siempre han permanecido en la sombra. En la tranquilidad de su casa en el municipio de Chiva, en Valencia. "Son gente muy respetada aquí", se manifestó, desde Valencia, a EL ESPAÑOL el pasado 12 de octubre. Ese día, el informante sostuvo que la relación de los padres de Ponce con Ana Soria es buena, y "de gran cariño".

Ana Soria y Enrique Ponce, durante su visita a 'El Hormiguero'. Gtres

Desde que la conocieron, "es como su hija, una niña encantadora". Se explicó entonces que el vínculo es más estrecho y especial entre Ana y Enriqueta. Ponce y Soria viajan, siempre que pueden, a Valencia. Conviene subrayar el tremendo orgullo que Enriqueta y Emilio tienen por su hijo Enrique. También por Álvaro, su otro vástago, pero Enrique les colma de admiración.

"Es una gran persona", aseveró Enriqueta Martínez de Ponce a su salida de la plaza de toros, este pasado miércoles día 9. Hablaba, sobre todo, la madre. Es una de las poquísimas ocasiones en que se ha conocido el tono de voz de la madre de Enrique. Una madre, como la describen, "sufridora": "Se habla mucho de las mujeres del torero, pero qué debe sentir una madre viendo a un hijo jugarse la vida".

Ponce, desde Lima

Nada más aterrizar en Lima, en el mismo aeropuerto, Enrique Ponce atendió a la prensa de allí. "Venimos a hacer una temporada más corta de la que hemos hecho en España, estar en las plazas más emblemáticas de América y donde más triunfos he tenido. Lima, por supuesto, era una de ellas. Ha sido una de las plazas de mi vida", ha asegurado.

Para añadir: "Lima ha significado mucho, en general lo que me ha aportado a mí como torero. Siempre que me han preguntado las plazas donde me he sentido más querido, Lima siempre la he nombrado. Mi primera tarde fue una sustitución, en el año 91, no estaba acartelado en la feria. Me pilló que estaba en Quito, nos llamaron y fui".

EL ESPAÑOL ha podido conocer que Ana y Enrique están planeando recibir el Año Nuevo en la ciudad de Colombia, o en un enclave próximo a Manizales. No en vano, Ponce ha confirmado su participación en el cartel de la Feria Taurina de la mencionada ciudad. Este festejo, uno de los más importantes del país, contará con Enrique como una de sus principales figuras, entre el 5 y el 11 de enero.