Localizamos a Paloma Cuevas tras el bache de salud de Luis Miguel: un detalle clave y el mensaje del entorno de él

El mes de octubre no ha terminado como Luis Miguel (54 años) habría deseado. La salud, en este caso débil, le ha impedido continuar con su frenética gira de conciertos que concluirá el próximo mes de diciembre. El Sol de México ha tenido que parar, frenar, descansar: una faringitis ha trastocado su imparable actividad sobre el escenario.

Así lo anunció él mismo a través de sus redes sociales, hace unos días. Muy a su pesar, el mexicano posteó: "Por causas de fuerza mayor y recomendación médica, los conciertos programados para el 24 de octubre en CDMX, 27 de octubre en Pachuca, 28 de octubre en CDMX, 29 de octubre en Querétaro y 31 de octubre en Irapuato serán reprogramados".

Tras el escrito, un alud de informaciones, tan alarmantes como sensacionalistas, corrieron como la pólvora tanto a nivel nacional como internacional. En concreto, la prensa mexicana dio voz a testimonios que tergiversaron la realidad. A EL ESPAÑOL, personas que bien lo saben, aclaran cómo está de verdad Luis Miguel.

Luis Miguel, sobre el escenario de Starlite Festival, en Marbella, el pasado verano. Gtres

En medios internacionales se ha asegurado que Luis Miguel ha estado aquejado de neumonía, que había dado positivo en Covid-19 y había estado, incluso, ingresado en el hospital. Nada de todo lo anterior es verdad. Luis Miguel padece faringitis, pero no ha llegado a quedar ingresado en el centro médico.

Sí acudió para ser atendido y se le mandó los pertinentes medicamentos. De acuerdo a la información que controla este periódico, el cantante ha experimentado una mejoría en las últimas horas, está bien de ánimo y deseando retomar sus conciertos. Su retorno a los escenarios, siempre según se confía, está muy próximo, es inminente.

A "primerísimos" de este mes de noviembre. Cuestión de horas. La intención de Luis Miguel, y de su equipo, es regresar y, de ir todo como va, será en la ciudad de Puebla. Reflexiona la fuente que se consulta: "Ha llevado un ritmo importante de más de 200 conciertos y aunque es una estrella, es humano y enferma".

¿Dónde está Paloma Cuevas? Ésa es la pregunta que más sobrevuela en torno al bache de salud de Luis Miguel. ¿Ha viajado la empresaria a México para estar junto a su razón de amor? Este medio la ha localizado. Paloma Cuevas está en Madrid, en la capital de España, atendiendo sus obligaciones y al cuidado de su familia.

Paloma Cuevas, en una fotografía tomada en Madrid, el pasado 1 de octubre. Gtres

La también diseñadora no se ha reunido, de momento, con Luis Miguel. El artista le habría hecho ver que no es necesario que viaje; que su estado de salud no reviste ninguna gravedad. Todo un detalle clave que demuestra que, en efecto, no hay nada de qué alarmarse: Luis Miguel está bien, cada día un poco mejor y casi totalmente repuesto de su revés de salud.

Será en diciembre cuando Luis Miguel termine su gira de conciertos y, después, la dupla podrá disfrutar de un tiempo de descanso. No sería de extrañar que el artista internacional afincara su residencia en España una vez concluya este periplo de recitales.

Merece aclarar en este punto que Luis Miguel cuenta con residencia en Madrid, en concreto en la exclusiva urbanización La Finca, un inmueble que está valorado en 12 millones de euros, tiene helipuerto y una gran seguridad.

Describen el momento que atraviesan Paloma y Luis Miguel como inmejorable. Están felices y no se plantean cambiar ni emprender nuevos retos personales. EL ESPAÑOL ya publicó, el pasado mes de septiembre, que no hay planes de boda. "No se han casado ni lo van a hacer, al menos no ahora", se dijo entonces. Y se agregó: "Los deseos y las realidades no son cosas iguales, y aquí hay mucha fantasía".

El padre de Paloma Cuevas, Victoriano Valencia, también lleva tiempo lidiando con las preguntas de los reporteros asfálticos a cuenta del casamiento de su hija. "Está bien, todo marcha muy bien. (...) Están muy bien, muy felices", sostuvo el pasado febrero.

El marido de Paloma Díaz no se detuvo ahí: "Que se casen es cosa de ellos, ahí yo no entro, pero están muy bien. El tiene una gira que le cubre todo el año". En otro momento, Victoriano terció: "Hombre, pues te voy a decir una cosa. Él es un caballero, una gran persona y eso -una boda- no te disgusta. Los dos son guapos, encantadores, caen muy bien a la gente...".

El inicio de año de Ana y Enrique

Ana Soria y Enrique Ponce, durante su visita a 'El Hormiguero'. Gtres

En las últimas horas, EL ESPAÑOL ha informado que Enrique Ponce y Ana Soria recibirán el año 2025 allende los mares. En concreto, en Colombia. El diestro de Chiva emprenderá una pequeña gira americana para despedirse de las plazas internacionales, después de su tour por España. No hay que olvidar que el exmarido de Paloma Cuevas fuera de nuestras fronteras es -también- toda una leyenda.

Ana y Enrique están planeando estos días recibir el Año Nuevo en la ciudad de Colombia o en un enclave próximo a Manizales. No en vano, Ponce ha confirmado su participación en el cartel de la Feria Taurina de la mencionada ciudad. Este festejo, uno de los más importantes del país, contará con Enrique como una de sus principales figuras, entre el 5 y el 11 de enero.

Todavía quedan algunas fechas por cerrar de las plazas que visitará Ponce, pues también recalará en México, Aguascalientes y Lima. Las fechas de esas localidades aún están en el aire.