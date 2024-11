'Despixelamos' a Daniela y Martina, las hijas gemelas de Raquel Meroño que cumplen 18 años y arrasan en redes sociales

El 5 de noviembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Raquel Meroño (49 años). Un día como este, pero en 2006, se convirtió en madre, fruto de su -ahora extinto- matrimonio con el empresario Santi Carbones. Aquel domingo de otoño llegaron al mundo sus gemelas, Daniela y Martina, quienes hoy alcanzan la mayoría de edad. Las hermanas cumplen 18 años y ya no hace falta ocultar su rostro en la prensa.

La presentadora ya se había planificado para ello, tal y como confesó a EL ESPAÑOL a comienzos del pasado verano. "Me llevo mentalizando desde hace un rato. Me preparo para las cosas antes de que sucedan porque luego me pilla el toro y me agobio", respondió Raquel Meroño a este periódico cuando le preguntó cómo llevaría como madre que los medios despixelaran a sus hijas.

Aunque será a partir de ahora cuando su rostro podrá salir en los medios, Daniela y Martina ya eran conocidas por los seguidores de su madre y por sus propios followers. En los últimos tiempos, ambas se han hecho un hueco como influencers y tiktokers, compartiendo publicaciones con Raquel y llevando a cabo sus estrategias personales en redes.

Además del respaldo de su madre, tienen el apoyo de una conocida agencia de influencers por la que ficharon recientemente y que les permitirá impulsar su carrera en redes sociales. Se trata de Soy Olivia, anteriores representantes de exitosas figuras del sector como María Pombo (30) o María García de Jaime (28).

Daniela y Martina, sobre todo, tienen presencia en TikTok. La primera supera los 630.000 seguidores, mientras que su hermana suma 445.000. Respecto al contenido que publican, en conjunto, por separado o con amigos, la mayoría siguen las tendencias de las redes sociales. Así, se les ha visto en alguna dinámica de get ready with me o haciendo alguna coreografía viral. En algunos contenidos sobrepasan las seis millones en visualizaciones.

En Instagram, donde también cuentan con un buen número de followers -Daniela, 132.000 y Martina, casi 99.000- suben posts relacionados con la moda, con sus planes personales y hasta con sus relaciones sentimentales. En esta red le dan mayor valor a las fotos que los a vídeos, con imágenes que guardan una estética cuidada al detalle.

Las gemelas también tienen gran presencia en el perfil de su madre. Con Raquel Meroño comparten algún post publicitario, imágenes de sus viajes y vacaciones de verano y hasta de cambios personales, como la mudanza que llevaron a cabo en plena temporada estival. En algunas publicaciones en las que figuran las tres utilizan la etiqueta #lasmeroño. Las gemelas, por su parte, y al menos en redes sociales, llevan el apellido de la presentadora.

Raquel Meroño y sus hijas en un acto en Madrid el pasado octubre. Gtres

También han comenzado a tener protagonismo en los photacalls, siendo acompañantes de Raquel Meroño en actos públicos. El último tuvo lugar el pasado 24 de octubre, en la presentación de Tomorrowland en Madrid. Meses atrás, en junio, también se vio a Daniela acompañar a su madre en un encuentro organizado por el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, en el que se ponía en valor la gastronomía y al que también asistió este periódico.

Fue precisamente allí donde Raquel Meroño habló con este medio sobre la llegada de Daniela y Martina a la mayoría de edad. "No hay nada más divertido que salir con tus hijas. Están a punto de cumplir 18 años, y la verdad es que se nota otro cambio. ¡Muy fuerte! Están trabajando, creando contenido. Poniéndose muy creativas. Está muy bien. Yo siempre digo que prefiero que sean creadoras a consumidoras", confesó entonces la ganadora de la quinta edición de MasterChef Celebrity.

En cuanto a la independencia de sus hijas, Raquel Meroño recordó que en ese proceso de 'preparación', decidió mandarlas a estudiar a Estados Unidos. Una experiencia que para ella, como madre, supuso "un corte de cordón muy grande". Fue en ese momento cuando la televisiva se enfrentó "a lo que es el nido vacío". Por suerte, lo llevó con total naturalidad.

"No se me dio mal. Me lo pasé muy bien. Cuando se fueron me puse un poco melancólica al principio. Luego dije 'Qué bien estoy sola también'", relató Raquel Meroño en su conversación con este periódico.

Daniela y Martina nacieron el 5 de noviembre de 2006 del matrimonio entre Raquel Meroño y Santi Carbones, quienes siguen manteniendo una gran relación pese a la ruptura, tal y como confirmó la presentadora a este medio. "Es el padre de mis hijas. Nosotros nos llevamos muy bien desde siempre. Desde que nos separamos seguimos siendo familia", aseguró.

Fue en marzo de 2018 cuando Raquel Meroño y Santi Carbones pusieron fin a más de una década juntos. Sin embargo, siempre les unirá el vínculo de la paternidad. Daniela y Martinas son su razón de ser y así lo han demostrado públicamente. "Felicidades, princesas. Cada día más orgulloso, os amo", escribía el empresario hostelero hace exactamente un año. La presentadora, por su parte, les ha dedicado palabras como las siguientes: "Qué suerte tengo de ser vuestra madre, sois realmente increíbles".