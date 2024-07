Daniela y Martina, las hijas de Raquel Meroño, dan el salto como 'influencers' junto a una importante agencia: su éxito

"Están trabajando, creando contenido. Poniéndose muy creativas". Así respondió Raquel Meroño (48 años) a EL ESPAÑOL el pasado 26 de junio, cuando se le preguntó por los pasos que comenzaban a dar sus mellizas, Daniela (17) y Martina (17), fruto de su matrimonio con el empresario Santi Carbones. Aunque será el próximo noviembre cuando alcanzarán la mayoría de edad, ambas ya cuentan con un perfil profesional.

Las mellizas tienen presencia, sobre todo, en TikTok. Aunque también cuentan con perfil de Instagram, es en la red social enfocada en vídeos donde comparten más contenido y en la que acumulan mayor cantidad de seguidores. Daniela supera los 555.000 followers, mientras que Martina alcanza 385.000. Si bien gestionan sus cuentas por separado, son el tándem perfecto para crear post en conjunto. En muchos de sus vídeos comparten protagonismo y en alguno, incluso, se suma Raquel Meroño.

Daniela y Martina no están solas en el proceso. Además de contar con el apoyo de sus padres -y sobre todo de su madre, que tiene gran presencia en Instagram-, han fichado por una conocida agencia de influencers que les permitirá impulsar su carrera en redes. Se trata de Soy Olivia, anteriores representantes de destacadas figuras como María Pombo (29) o María García de Jaime (28). Las mellizas, de hecho, lo destacan en el mail que escriben su biografía de TikTok.

Martina y Daniela, las hijas mellizas de Raquel Meroño, en una imagen compartida en sus redes sociales. Instagram

Respecto a su contenido, la mayoría de los vídeos que publican, en conjunto, por separado o con amigos, tienen relación con las tendencias de las redes sociales. Así, se les ve en alguna dinámica de get ready with me o mostrando sus mejores pasos de baile.

No obstante, las mellizas de Raquel Meroño y Santi Carbones también dejan constancia de sus planes y vínculos sentimentales. Así, de hecho, se ha podido conocer que Daniela tiene una relación con un joven cercano a su edad. En cuanto al éxito de sus publicaciones, cabe destacar que algunos de sus clips superan los cuatro o seis millones de visualizaciones.

En sus respectivos perfiles de Instagram también son muy activas. Sin embargo, el número de seguidores es menor y el tipo de contenido es distinto. Daniela suma 114.000 followers y Martina, 89.000. En cuanto al feed, destacan más las fotos que los vídeos, en solitario o juntas. La estética de las imágenes, en este caso, está cuidada al detalle. En algunos de sus post comparten con su madre, Raquel Meroño, y muestran una imagen distinta a sus publicaciones habituales. En estos, en concreto, siguen la línea foodie que lleva su progenitora desde que ganó MasterChef Celebrity.

Cabe puntualizar que en sus redes sociales, tanto Daniela como Martina utilizan el apellido de Raquel. El algunos post en el que aparecen con ella, además, lo destacan con un hashtag: #lasmeroño.

Daniela, por otro lado, se ha convertido en la acompañante de su progenitora en importantes actos públicos. Este 2024 se le ha visto posar en algunos photocalls, muy sonriente y cómplice con Raquel Meroño. El último, el pasado junio, en el que estuvo presente este periódico. Entonces, ambas acudieron a un evento organizado por el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, en el que se ponía en valor la gastronomía.

"No hay nada más divertido que salir con tus hijas. Están a punto de cumplir 18 años, y la verdad es que se nota otro cambio. ¡Muy fuerte!", expresó en aquella ocasión la ganadora de la quinta edición de MasterChef Celebrity.

Daniela y Martina nacieron del matrimonio entre Raquel Meroño y Santi Carbones, quienes siguen manteniendo una gran relación pese a la ruptura, tal y como ella misma confirmó a este medio. "Es el padre de mis hijas. Nosotros nos llevamos muy bien desde siempre. Desde que nos separamos seguimos siendo familia", comentó entonces la presentadora. Fue en marzo de 2018 cuando pusieron fin a más de una década juntos.