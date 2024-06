Raquel Meroño, sobre el amor: "No quiero otro matrimonio, ni un señor viviendo en mi casa o yo en la suya"

En diciembre de 2020, Raquel Meroño (48 años) ganó la quinta edición de MasterChef, el talent que supuso un antes y un después en su vida, tal y como ella misma ha confirmado a EL ESPAÑOL. El pasado miércoles, 26 de junio, este periódico coincidió con la empresaria en un evento organizado por el hotel NH Collection en el que se ponía en valor, precisamente, la gastronomía.

Raquel Meroño acudía al acto a punto de iniciar una mudanza. En su conversación con este periódico ha confesado que se cambia de casa en Madrid. La presentadora comienza esta nueva etapa junto a sus hijas, Daniela (17) y Martina (17), que el próximo noviembre cumplirán 18 años. Una de ellas, de hecho, la acompañó al evento.

Sobre las mellizas, su relación con su exmarido, Santi Carbones, y sus ganas de iniciar una nueva historia de amor -aunque al estilo living apart together-, Raquel Meroño ha hablado con este medio. Amable y cercana, ha respondido a todas las preguntas.

Raquel Meroño y su hija Daniela en el evento de NH Collection. Gtres

¿Cómo está?

¡Muy bien! Llegó el verano

Y qué mejor que con este evento de gastronomía.

Sí, qué rico. Además, estoy haciendo obras en mi cocina. No tengo y vengo con un hambre que me muero.

¿Cómo se presenta el verano?

Estoy de mudanza. Así que me imagino que voy a estar jugando a las casitas y abriendo cajas todo el mes de julio.

¿La mudanza es en Madrid?

Sí. Todo muy cerquita de mamá y de mis hermanas, que somos todas como un clan y no podemos vivir muy lejos las unas de las otras.

¿Aprovechará para ir al sur también, no?

Bueno, a ver si en un momento dado me escapo a coger un poquito de aire que lo de las obras de la mudanza te dejan frita.

¿Mucho trabajo?

No me puedo quejar. La verdad es que sí. Hemos trabajado mucho. Esta temporada va muy bien. Estoy de anfitriona en la cocina para crear contenido para la aplicación y las redes sociales de MasterChef y ahí estoy recibiendo todo el día a los concursantes, a los cocineros, a los chef...

¿MasterChef le cambió la vida?

A mí MasterChef me ha cambiado la vida a niveles monumentales. Es una barbaridad. Lo que era mi vida antes y después. Todo. El trabajo...

Raquel Meroño tras ganar 'MasterChef'. Gtres

Y ahora es una increíble cocinera.

¿Quién lo iba a decir? ¡Qué barbaridad!

¿Cómo están sus hijas?

Muy bien. Apoyándome mucho. No hay nada más divertido que salir con tus hijas. Están a punto de cumplir 18 años, y la verdad es que se nota otro cambio. ¡Muy fuerte!

¿Seguirán los pasos de sus padres?

Están trabajando, creando contenido. Poniéndose muy creativas. Está muy bien. Yo siempre digo que prefiero que sean creadoras a consumidoras.

Dice que están a punto de cumplir 18 años. ¿Cómo va a llevar como madre que los medios despixelen a sus hijas?

Bueno, me llevo mentalizando desde hace un rato. Me preparo para las cosas antes de que sucedan porque luego me pilla el toro y me agobio. Para ir dejando ir, el año pasado ya las mandé a estudiar a Estados Unidos y definitivamente fue un corte de cordón muy grande. Ahí ya me enfrenté a lo que es el nido vacío. Y no se me dio mal. Me lo pasé muy bien. Nos volcamos siempre en los hijos y nos olvidamos un poquito de nosotras mismas.

Pero usted también tiene su espacio.

Por eso digo. Cuando se fueron me puse un poco melancólica al principio. Luego dije 'Qué bien estoy sola también'. Me lancé a las calles y me lo pasé muy bien.

Cristina Pedroche dice que la tachan de sobreprotectora porque tiene pánico de que a su hija no la pixelen, de que la vean por ahí... Tiene mucho miedo de eso. De la prensa...

Hay muchos niveles de fama y de exposición. A lo mejor si yo fuese Cristina Pedroche pensaría como ella. Pero no lo soy. Yo he vivido un nivel de fama muy llevadero. Nunca he tenido problemas de absolutamente nada. Siempre he llevado una vida con mucha libertad. Cuando han pasado cosas las he contado yo y nunca he vivido ninguna persecución.

Santi Carbones y Raquel Meroño en la Fashion Week de Madrid 2017. Gtres

En el amor, ¿qué tal?

Se me está atragantando. ¡Universo! ¿Qué estás esperando?

¿Quiere?

Bueno, a veces no sé si quiero tanto.

A veces sola se está muy cómoda.

Yo lo que no quiero, bajo ningún concepto, es otro matrimonio, ni un señor viviendo en mi casa o yo viviendo en la suya. Yo lo que quiero es un living apart together. Tú en tu casa y yo en la mía y luego nos vemos un fin de semana, una vez a la semana, nos vamos de viaje... pero ya. Yo estoy muy a gusto con mis peques y así seguirá hasta que terminen la carrera, si no se van de casa antes. Pero si Dios quiere y tenemos salud y muchísimo amor, seguiremos juntitas un tiempo más.

Una compañera de su edición de MasterChef, Laura Sánchez, ha recuperado el amor. ¿Qué le parece?

Me lo contáis todo. Cuando te llega, por mucho que digas 'no lo quiero', te llega. Ante el amor profundo no se puede hacer nada. Voy a llamarla para darle la enhorabuena.

¿Y usted con Santi Carbones? ¿Cómo se lleva con él?

Santi es el padre de mis hijas. Nosotros nos llevamos muy bien desde siempre. Desde que nos separamos seguimos siendo familia.