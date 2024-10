Así es la relación de Ana Soria con Enriqueta y Emilio, los padres de Enrique Ponce: viajes a Chiva y un gesto clave

"Como padres ha habido momentos que no lo han pasado bien. No hace falta recordar cómo se vivió la ruptura en el 2020. Se dijo de todo y tragarse eso como padres no es fácil", opina con EL ESPAÑOL una fuente de sobrada credibilidad sobre Enriqueta y Emilio, los discretos progenitores de Enrique Ponce (52 años).

Pese a la inmensa popularidad de su vástago, ellos siempre han permanecido en la sombra. En la tranquilidad de su casa en el municipio de Chiva, en Valencia. Su vida, se sostiene, siempre ha sido la misma: corriente, normal. En nada les ha afectado ser los padres de una figura tan vasta del toreo como Ponce.

"Son gente muy respetada aquí", se agrega desde Valencia. Este pasado miércoles, 9 de octubre, bien merecía la pena dar un paso al frente y dejarse inmortalizar por las cámaras y los fotógrafos: su querido hijo se despedía a lo grande en la plaza de toros de Valencia. Era su gran día, su tarde más especial.

Estuvieron todos: las personas más importantes para Ponce. Claro está, su razón de amor, Ana Soria (26), no podía faltar. Ella, como avanzó EL ESPAÑOL, se propuso seguir a Enrique por los cosos españoles y también lo hará en su gira americana, que comenzará las próximas semanas. También han estado en Valencia los padres de la almeriense.

La pareja y sus respectivos padres, una estampa que si bien, a nivel público, era la primera vez que se producía, a este medio le consta que no es novedad. Federico Soria y Rosario Moreno, los padres de Ana, y Enriqueta y Emilio, los de Ponce, se conocen desde hace tiempo. Las reuniones familiares, como en toda familia, se han producido.

Enriqueta Martínez y Emilio Ponce, el pasado miércoles, día 9, en Valencia. Gtres

Cierto es que los progenitores de la feliz dupla no se reencuentran con la frecuencia que les gustaría a todos, habida cuenta de la distancia geográfica que existe entre sus lugares de residencia, Almería y Chiva. ¿Cómo es la relación entre los padres de Enrique y Ana Soria? La describen como "de gran cariño".

Desde que la conocieron, "es como su hija, una niña encantadora". No se esconde que al principio, cuando estalló todo en el pandémico 2020, fue una "sorpresa", pero hoy, lógicamente, los sentimientos son otros. Se explica que el vínculo es más estrecho y especial entre Ana y Enriqueta. Ponce y Soria viajan, siempre que pueden, a Valencia.

En otro orden de cosas, conviene subrayar el tremendo orgullo que Enriqueta y Emilio tienen por su hijo Enrique. También por Álvaro, su otro vástago, pero Enrique les colma de admiración.

"Es una gran persona", aseveró Enriqueta Martínez de Ponce a su salida de la plaza de toros, este pasado miércoles día 9. Hablaba, sobre todo, la madre. Es una de las poquísimas ocasiones en que se ha conocido el tono de voz de la madre de Enrique.

Una madre, como la describen, "sufridora": "Se habla mucho de las mujeres del torero, pero qué debe sentir una madre viendo a un hijo jugarse la vida". Emilio Ponce, padre de Enrique, habló públicamente en el año 2020, cuando se produjo la separación matrimonial de Enrique y Paloma Cuevas (53). Y el posterior tsunami de Ana Soria.

En aquellos días un reportero del espacio extinto Sálvame se desplazó hasta Chiva, y pudo hablar con el padre de Ponce. En plena calle, ataviado con la entonces obligatoria mascarilla, Emilio sostuvo del divorcio: "Existe una amistad cordial. Viene desde hace un par de años. Las cosas no funcionan como deben funcionar en un matrimonio".

Enrique Ponce, feliz, tras torear en Valencia, el pasado 9 de octubre. Gtres

El padre del diestro también detalló cómo era la relación de su familia con Paloma. "Estamos bien. Siempre nos hemos portado bien con todo el mundo y queremos que todo siga igual", apuntó Emilio, al tiempo que matizó que sólo pensaba en el bienestar de sus nietas.

También aclaró que su hijo y Ana Soria no llevaban dos años de relación, como se aseveró: "Él hace 4 ó 5 meses que ha conocido a esta chica". "Estamos enfadados con lo que oímos en televisión o vemos a veces en la prensa. No me gustaría que se siga nombrando a mi familia. Nosotros nos hemos portado muy bien con todo el mundo. El resto es cosa de ellos", agregó.

Despedida y América

Ponce hizo en Valencia su última faena ante una abarrotada plaza de toros que vibró con su corrida. Enrique contó, para este magno día, con el apoyo incondicional de sus seres queridos y de destacados rostros conocidos, como el de la infanta Elena (60).

Como no podía ser de otra manera, además de los padres del diestro, y de amigos -entre los que se encontraban Ramón García (62), Miguel Báez 'El Litri' (56), Javier Conde (49), Pepín Liria (54) o Vicente Ruiz 'El Soro' (62)-, su razón de amor, Ana Soria (26), estuvo presente.

Enrique Ponce, en la plaza de toros de Valencia. Gtres

Tras su cierre en Valencia, sigue la tradición y el torero se vestirá de luces, pero allende los mares, con una mini gira por América. Enrique ha cerrado una cuantas corridas. Así lo sostuvo una fuente de total solvencia a este periódico: "Ya está todo hablado y formalizado".

Ponce visitará algunas ciudades como México, Manizales, Aguascalientes y Lima. A su lado, como aseguró este medio, estará Ana Soria. Fijan la aventura de Enrique desde diciembre de 2024 hasta marzo de 2025, aproximadamente. Serán alrededor de seis faenas. Ponce está feliz con esta fructífera negociación: fuera de España Ponce también es una leyenda.