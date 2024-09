La verdad de los insistentes rumores de boda entre Paloma Cuevas y Luis Miguel y la alianza indiscreta del cantante

La palabra boda sobrevuela, con cierta intensidad, en las últimas semanas, en torno a la pareja formada por la empresaria Paloma Cuevas (52 años) y su actual razón de amor, el cantante internacional Luis Miguel (54). En realidad, los planes de casamiento son una cuestión reincidente en el papel couché desde que ambos oficializaron su historia de amor.

No solamente han sonado rumores de enlace entre la hija de Victoriano Valencia (91) y el Sol de México, también se ha dado por hecho que su exmarido, Enrique Ponce (51), y Ana Soria (26) harán lo propio en 2025. Sea como fuere, en lo que se refiere a Paloma y a Luis Miguel, la persona que ha alimentado el bembeteo de su boda ha sido Rafael Herrerías.

Herrerías es un reconocido empresario mexicano, que cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo taurino. Rafael es íntimo amigo del intérprete de La chica del bikini azul y es esta proximidad afectiva al cantante la que dio, a priori, veracidad a unas declaraciones públicas en las que aseveró que Paloma y Luis Miguel ya estaban casados.

[Así son José Andrés y Adriana, los sobrinos de Paloma Cuevas, 10 años después de la muerte de su padre, Nano]

La diseñadora Paloma Cuevas en una fotografía tomada en París, durante la boda del hijo de Rosa Clará. Gtres

No sólo esto, de sus controvertidas palabras también se dedujo que la boda ya se habría celebrado. El que es padrino de Michelle Salas (35) manifestó: "Sí, claro, me invitaron a la boda. Pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de… no me acuerdo bien, pero no fue en Lisboa. Mi esposa estaba mal y no pude asistir".

Tras esto, el canal Televisa, donde se emitieron, pidió perdón: "Fue un error de comunicación". Según el empresario, sus palabras fueron sacadas de contexto. "No sé ni qué dije exactamente, porque tenía que estar en una comida de empresarios (…) Esperas que te entrevisten, pero que te pregunten cosas de empresas, no de la boda de unos amigos".

Ahora bien, ¿qué hay de cierto en estos insistentes rumores de boda entre Paloma y Luis Miguel? ¿Existe de verdad la intención en ambos de contraer matrimonio? ¿Lo han llegado a hablar o lo ven siquiera como un proyecto realizable? EL ESPAÑOL ha tratado de buscar una respuesta. Luis Miguel y Paloma "no se han casado ni lo van a hacer, al menos no ahora".

También se ha hecho viral, en pleno maremágnum de confusión y desinformación, un vídeo de Luis Miguel, supuestamente quitándose una alianza, un tanto apresuradamente, antes de su encuentro con la prensa gráfica. La persona con la que se contacta opina: "Los deseos y las realidades no son cosas iguales, y aquí hay mucha fantasía".

Luis Miguel, durante uno de sus recitales en Marbella, este pasado mes de agosto. Gtres

Como dato inequívoco de que, de momento, no hay ningún movimiento formalizado entre la dupla a EL ESPAÑOL se desliza que la diseñadora no ha solicitado la nulidad eclesiástica de su boda con Enrique Ponce. De esto último, de la posible nulidad, se ha hablado mucho desde aquel pandémico 2020.

Ese año, cuando vio la luz la separación Cuevas Ponce, uno de los informantes quiso dejar claro en este medio: "Las convicciones religiosas de ella no lo contemplan". ¿Ha cambiado algo, en estos cuatro años, la visión de Paloma a ese respecto? Sólo ella lo sabe, y el tiempo dirá si, finalmente, Luis Miguel y Cuevas deciden sellar sus vidas para siempre.

"Aquí pasa como con Ponce y Anita, mucho rumor y rollos, pero no hay celebración de nada", se remacha. En otro orden de cosas, hace unos días, Boris Izaguirre (58) opinó sobre la diseñadora cordobesa y su presunto enlace con el mexicano. "Conozco mucho a Paloma y he estado con ellos juntos en la boda de Daniel Clará, el hijo de Rosa Clará. Lo conocí a él. Pero no le doy credibilidad a este rumor".

Y agregó: "Su gira está por terminar, acabará en noviembre en México, que es donde la quiere cerrar. Yo creo que si lo hacen, lo harán después de la gira". El padre de Paloma Cuevas, Victoriano Valencia, también lleva tiempo lidiando con las preguntas de los reporteros asfálticos a cuenta del casamiento de su hija. "Está bien, todo marcha muy bien. (...) Están muy bien, muy felices", sostuvo el pasado febrero.

El marido de Paloma Díaz no se detuvo ahí: "Que se casen es cosa de ellos, ahí yo no entro, pero están muy bien. El tiene una gira que le cubre todo el año". En otro momento, Victoriano terció: "Hombre, pues te voy a decir una cosa. Él es un caballero, una gran persona y eso -una boda- no te disgusta. Los dos son guapos, encantadores, caen muy bien a la gente...".

Celebración de cumpleaños

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paloma🕊 (@palomacuevasofficial)

Este pasado miércoles, 11 de septiembre, la empresaria Paloma Cuevas ha cumplido 52 espléndidos años y lo ha hecho en el mejor momento de su vida. El amor le sonríe a mandíbula batiente y su trabajo junto a Rosa Clará es un éxito. Tan sólo la delicada salud de sus padres emborrona, un poco, este dulcísimo momento.

Detalla una buena amiga de Paloma que estos primeros días de septiembre, Cuevas ha estado en Madrid, organizando la intendencia del regreso al colegio de sus hijas, Bianca y Paloma. Tras esto, y siempre que su agenda profesional se lo permita, Paloma seguirá acompañando a Luis Miguel en los recitales que restan para que concluya con su gira musical.

Luis Miguel, por su parte, está imparable. Acaba de compartir con sus seguidores en redes sociales una bonísima noticia: se ha convertido en el artista más taquillero, con un promedio de 20.808 entradas vendidas por cada uno de sus conciertos. A su zaga están otros reconocidísimos artistas, como Rod Wave (26), Billy Joel (75), Travis Scott (33), Madonna (66), Enrique Iglesias (49) o Ricky Martin (52).