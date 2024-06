Enrique Ponce desea torear en América y los breves días de descanso de Luis Miguel en España antes de su gran gira

Enrique Ponce (52 años) está viviendo un 2024 muy especial y emocionante, gracias a su regreso a los ruedos con una gira de despedida que comenzó en Nimes, Francia, y concluirá en octubre en su tierra natal, Valencia. Se trata del adiós definitivo de una de las leyendas del toreo en España, y Ponce no puede estar más feliz y pleno.

Volver a pisar las plazas, el coso, le está brindando a Enrique grandes satisfacciones. A su lado, siempre que su agenda académica se lo permite, está su razón de amor, la joven almeriense Ana Soria (25), con la que hace unas semanas se rumoreó que el torero planeaba casarse próximamente, en 2025.

No obstante, EL ESPAÑOL pudo conocer que la intención de casamiento existe, pero no será tan a corto plazo. En estos momentos, ni Ana ni Enrique tienen en su horizonte sellar sus vidas. Ponce está concentradísimo en lo que debe: sus faenas por toda España.

El diestro Enrique Ponce en una fotografía tomada en Nimes, el pasado mes de mayo. Gtres

Ahora, EL ESPAÑOL confirma un dato que tiene muy ilusionado a Ponce, amén de su presente gira: torear en América, donde cuenta con un notable reconocimiento. Este es un proyecto que se le planteó al valenciano hace unas semanas, tal y como avanzó Vanitatis y ha podido confirmar y ampliar este medio.

Todavía no hay nada cerrado ni con carácter de oficialidad, pero Enrique ha manifestado su deseo de poder despedirse de los ruedos allende los mares. Sería el broche perfecto a su vasta carrera como diestro. Hasta donde se confía serían "tres o cuatro faenas". Al cierre de este artículo se está estudiando esta idea americana, así como las fechas, sin descuidar, por supuesto, los carteles que aún tiene por delante Ponce en España.

El cantante Luis Miguel en una instantánea tomada en Sunrise, recientemente. Gtres

En otro orden de cosas, a este medio también se traslada una información que tiene como protagonista a otro hombre de la vida de Paloma Cuevas (51). En concreto, a su actual pareja, el cantante internacional Luis Miguel (54). El Sol de México está a punto de aterrizar en España, para ponerse al frente de su primer recital en la ciudad de Córdoba, el próximo 28 de junio.

De acuerdo a su calendario profesional, entre el pasado 14 de junio -día en que realizó un concierto en Nashville, ciudad de Tennessee- hasta el próximo 28, Luis Miguel tiene unos días libres y de descanso. En realidad, podrían ser sus únicos días de vacaciones este verano de 2024, pues tras una intensa gira por España el artista regresará a México, donde trabajará hasta final de año.

Así las cosas, y así se traslada a este periódico, entre el 14 y el 28 de este presente mes de junio Luis Miguel y Paloma Cuevas disfrutarán de un tiempo de asueto y relax. "En familia", se apunta escuetamente. Es muy probable que la dupla recale en la urbanización La Zagaleta, en Marbella, donde ya han disfrutado de otras escapadas con total privacidad.

Después de estos días de desconexión, Luis Miguel se enfrenta a una gran vorágine de recitales. Una vez actuado en Córdoba, el hijo de Luisito Rey brillará en otros puntos de la geografía española, como el Estadio de la Cartuja -Sevilla-, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas de Mar -Almería-, Barcelona, A Coruña, Cádiz, Valencia o Marbella.

La 'no boda' de Enrique y Ana

Primavera del año 2025. Esa es la fecha en la que, según publicó Diez Minutos, Ana Soria y Enrique Ponce planean contraer matrimonio. Un casamiento que la abogada desmintió a las pocas horas: "Ya saben más que nosotros. Estamos pasando del tema porque es una con otra". A EL ESPAÑOL se trasladó esa misma idea: desconocimiento.

"No tengo ni idea", "Primera noticia", son dos de las reacciones que pudo recopilar este medio. Una fuente informó que la pareja -como ocurrió en el año 2022- ha hablado en más de una ocasión de boda; es un proyecto que les hace mucha ilusión y que pondría, qué duda cabe, el broche de oro a su historia de amor. Lo quieren hacer, pero en el momento idóneo: ahora no.

Ni a corto ni a medio plazo tampoco. Eso sí, el concepto boda lleva instalado en el seno de los planes de los enamorados desde hace tiempo. No sólo esto: es más que habitual que el entorno de ambos les insinúe el casamiento. Así ocurrió el pasado mes de mayo, en el enlace de Baltasar Garzón (68), y su esposa, la fiscal del Tribunal Supremo, Dolores Delgado (61), en la finca La Cetrina, en Jaén.

Pese a todo, y a la no boda, Ana y Enrique están felices. Así lo aseguró Soria en una de las escasas ocasiones en que atendió a la prensa, precisamente en el debut de Ponce en Nimes. "Estamos muy felices, muy contentos, pero no voy a daros detalles de nuestra vida privada, ya tanto no. No me gusta nada hablar, pero entiendo vuestro trabajo y hoy la ocasión lo merece, sí", manifestó Ana.

Y añadió: "Ha sido una tarde muy bonita, estamos muy contentos y la verdad es que ha sido muy bonito que me brindase un toro. Siento mucha emoción porque es algo muy especial, un momento muy especial y para mí me ha hecho mucha ilusión. Y me ha sorprendido para bien la cantidad de gente que le quiere y cuánto le quieren".