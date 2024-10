Ana Obregón confía en la firma de Vicky Martín Berrocal y apuesta por este traje blanco tipo 'tweed'

Ana Obregón (69 años) es el claro ejemplo de mujer valiente y empoderada y esto es algo que refleja día tras día en sus looks. Unos estilismos que sirven de inspiración a gran parte de sus seguidoras y en los que la socialité combina a la perfección su elegancia característica con una leve dosis de modernidad.

Aprovechando que ahora forma parte del elenco principal del programa Y ahora Sonsoles en Antena 3, Obregón no ha dejado pasar la oportunidad de compartir en su perfil de Instagram su último estilismo.

Una publicación en la que tanto el estilismo utilizado por la empresaria como el mensaje escrito han llamado la atención de todas sus seguidoras y no han dudado en aplaudir y mostrar su acuerdo con Ana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

"Qué gusto saber que no se debe trabajar por un aplauso, que se debe trabajar para inspirar y no para impresionar. Y eso es lo que he intentado los 40 años que llevo trabajando. A todos nos gusta que nos digan lo que guapos que somos, pero al final todo consiste en un buen maquillaje, una buena estilista y un buen traje como este", confesaba Obregón en su Instagram.

Un revelador y reflexivo escrito que la socialité ha acompañado de un 'dos piezas' ideal y cuya firma no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de una blazer y un pantalón de tiro alto que forma parte de la nueva colección de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal (51).

Estilismo de Victoria Colección.

Además de entallar a la perfección, Ana se ha sumado sin quererlo a una de las tendencias estrella de este otoño 2024: el tejido tweed. En esta ocasión, tanto la chaqueta como el pantalón se encuentran disponibles en la página web de la firma Victoria con un precio de 399 y 249 euros, respectivamente.

Aprovechando los detalles en negro del traje, Ana Obregón ha añadido unos tacones de punta que forman parte de la firma Dior. Un complemento elegante y sofisticado que combina a la perfección con el 'dos piezas' de la firma de Berrocal.