El exclusivo 'look' todo al blanco que Ana Obregón escogió para su gran regreso a la televisión

Ha sido la gran sorpresa televisiva de este pasado miércoles, 4 de septiembre: la actriz y presentadora Ana García Obregón (69 años) se ha convertido en la nueva colaboradora del espacio de Antena 3 Y ahora Sonsoles. EL ESPAÑOL ya sabía que en septiembre la también bióloga regresaba a la televisión y lo ha hecho en uno de los programas más seguidos y respetados: el de Sonsoles Ónega (46).

"Emocionada de estar cada semana en la familia de Y ahora Sonsoles. Me cuesta mucho separarme de Anita, pero he aceptado porque este programa me parece maravilloso", ha posteado García Obregón en su red social Instagram. Para la ocasión, la actriz ha apostado por un impresionante outfit.

Tanto el vestido como los zapatos no han pasado inadvertidos para nadie. Por un lado, Obregón ha lucido un vestido de la firma de Michael Costello. En concreto, Ana se ha inclinado para su rentrée televisiva por el modelo Mireille. Cuesta 248 euros y está disponible en diferentes tallas. Sólo puede ser tuyo en un único color: marfil.

Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Está fabricado en China, está totalmente forrado, es de un sólo hombro y el tejido es de punto fruncido con dobladillo asimétrico. En lo que respecta a los zapatos, son de la firma Magrit, a la que tan asidua es la reina Letizia (51).

La que fue una de las presentadoras mejor pagadas de España en la década de los noventa ha lucido unos fabulosos salones: el modelo Marlene. El zapato de Ana, que cuesta 300 euros, es de color nude y "de vinilo transparente".

Las reacciones a la publicación de Ana García Obregón no se han hecho esperar. Su muro se ha llenado de mensajes, alabando tanto su look como el hecho de que, por fin, la actriz haya regresado a la pequeña pantalla. Amigos como Esmeralda Moya (39) o su íntimo Raúl Castillo se han rendido ante ella.

"Enhorabuena, te lo mereces, amiga", "Guapísima", "Hermosa", "Más bonita imposible", "Te merecías volver a vivir", "Me encanta verte así de guapa y en la tele", "Estás con el mejor equipo profesional y humano de la televisión".

Sobre Michael Costello

Michael Costello es uno de los diseñadores favoritos de las celebrities en USA, como Beyoncé (43), Lady Gaga (38) o Jennifer Lopez (55) han sido algunas de las estrellas que más han llevado la firma. Michael es un prodigio autodidacta que ha construido su marca haciendo que todas las mujeres de distintas tallas y formas se sientan empoderadas y favorecidas.

La admiración del diseñador por realzar la belleza femenina y su pasión por superar continuamente los límites de la moda perdura en cada puntada, en cada metro de tela. Los vestidos de Costello han estado presentes en muchas alfombras rojas de todo el mundo, desde los Grammy hasta los Oscar y en el Festival de Málaga.

En España es Paula Echevarría (47) una de las celebrities que más lucen sus diseños. Para su última campaña el diseñador ha elegido a una de las modelos más icónicas de nuestro país en los años 90, Esther Cañadas (47).