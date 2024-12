Del cantante de La Pegatina, Adrià Salas, a su actual pareja, DJ Verse: las tres relaciones más mediáticas de Inés Hernand

Inés Hernand (31 años), abogada e influencer, se ha convertido en uno de los rostros más habituales de los programas de RTVE gracias a su papel como conductora de algunos de sus espacios. Ahora, además, acaba de sumar un nuevo éxito en su faceta televisiva. La comunicadora se ha convertido en la ganadora de MasterChef Celebrity 9.

Hernand ha triunfado con un menú lleno de significado y sabor, en el que ha tenido muy presente a los suyos. Ha comenzado con un entrante llamado 'Patatas a la importancia deconstruidas', dedicado a su abuela.

Como plato principal, Inés Hernand ha creado unos 'Solomillos de pichón marinados y cocinados a baja temperatura' que los jueces han calificado como un "10 absoluto". En cuanto al último plato, titulado 'Zona de Confort' y dedicado a su familia elegida, ha sorprendido con un postre de contraste: helado de judía blanca y almendra con bizcocho de judía verde y menta, gelatina de lichi, cristal de isomalt y sopa de cereza.

Inés Hernand en la presentación de un proyecto en noviembre de 2023. GTRES

Inés Hernand, así, ha querido rendir homenaje a su entorno cercano. A aquellos con los que comparte su parcela más personal. Y es que, a pesar de mantener perfil público y con más de 600.000 seguidores en Instagram, siempre se ha mostrado celosa en todo lo que tiene que ver con su vida privada. Ella es quien decide cómo y cuándo da algunos de los detalles de sus relaciones. Algunas de ellas, no obstante, conocidas públicamente.

1. Adrià Salas

Inés Hernand y Adrià Salas en una imagen de sus redes sociales ahora eliminada.

Su relación más mediática la vivió junto a Adrià Salas (38), cantante del grupo La Pegatina, con quien estuvo durante dos años. Su ruptura, en otoño de 2022, pasó desapercibida para muchos, ya que no hubo anuncios ni comunicados: se dejaron de seguir en redes y eliminaron todo tipo de contenido juntos.

Inés Hernand y Adrià Salas se convirtieron en una pareja donde el humor y las casualidades formaron parte del día a día. Coincidieron por primera vez en un concierto de La Pegatina en 2019, donde precisamente el cantante se dislocó la rótula. Las coincidencias harían que se reencontaran meses después, ella le confesase que era su crush y comenzasen a seguirse en redes sociales. Finalmente, ella fue la encargada de presentar el poemario que el músico acababa de publicar.

La pandemia y la distancia complicaron el inicio de un noviazgo. Finalmente, tal y como se encargaron de relatar, una excursión al Pirineo fue el inicio de la relación. Los motivos de la ruptura no se conocen y ninguno de los dos ha hablado públicamente de ello.

2. Álvaro López

Meses después, tal y como pudo saber EL ESPAÑOL en exclusiva, el corazón de la comunicadora volvió a llenarse de amor. Fuentes cercanas a Hernand confirmaron a este periódico que el periodista Álvaro López era quien le había devuelto la ilusión. Corresponsal desde Granada para Eldiario.es, el redactor consiguió ganarse la confianza de la podcaster durante años.

Su insistencia por redes sociales, donde durante mucho tiempo estuvo compartiendo mensajes hacia la también humorista, acabaron surtiendo efecto. Sin embargo, el amor se acabó. No se conocen detalles de esta ruptura, a tenor del mensaje de apoyo a Hernand que López publicó en redes, se podría entender que acabó de manera amistosa.

"Nos hablan de intrusismo laboral en el periodismo mientras las facultades se llenan de profesorado que prácticamente no ha ejercido. Me resulta cínico porque el periodismo se ejerce, no es sólo la teoría y menos si esta se usa moralmente para menospreciar a otros compañeros", sentenció.

3. Guillermo Camacho (DJ Verse)

DJ Verse e Inés Hernand, un acto público el pasado octubre. Gtres

El pasado mes de febrero, y sin conocerse la noticia de su ruptura, Inés Hernand posó ante los medios de comunicación en la alfombra roja de los premios Feroz donde explicó cómo se encontraba su corazón.

"He llorado de felicidad hace no mucho. Porque me he echado un rollete de Fuenlabrada, que espero sea mi marido. Le dije: 'Esto que está pasando es muy bonito, somos unos afortunados'. Como dos lesbianas estamos", declaró al medio Código nuevo, que publicó ese fragmento de la entrevista en su perfil de TikTok.

Aquel "rollete de Fuenlabrada" es Guillermo Camacho, más conocido como DJ Verse, y con quien sigue manteniendo una relación. "Supermujer, la mejor, gracias por dejarme acompañarte en todas estas aventuras en las que me enseñas a dar lo mejor una y otra vez. Enhorabuena y gracias, te quiero", ha escrito el artista en sus redes sociales después de Inés Hernand se convirtiera en la ganadora de MasterChef Celebrity.

En marzo, EL ESPAÑOL pudo hablar con ambos en la alfombra roja de los Premios Ídolo, su primer acto como pareja. Entonces, ya derrochaban amor y complicidad: "Estamos bien, muy contentos (...) Todo está bien, a gusto".