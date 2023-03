Todo sobre la misa funeral de Laura Valenzuela y el contratiempo por el que no asistirá su nieto Fran

Hace unos días, EL ESPAÑOL informaba que los hijos de la actriz Lara Dibildos (51 años), Fran Murcia (25) y Álvaro Muñoz Dibildos (16) -grandes ausentes en el entierro de su abuela, Laura Valenzuela, el pasado domingo 19 de marzo-, iban a regresa, juntos, a España el próximo 4 de abril. Lo iban a hacer con motivo de la misa funeral en memoria de su abuela, que tendrá lugar el próximo jueves 13 de abril.

No obstante, un contratiempo de última hora lo ha impedido. Según la información que maneja este medio, el nieto mayor de la legendaria Laurita Valenzuela, Fran Murcia, ha intentando asistir, pero no ha podido porque se encuentra en pleno período de exámenes en California, Los Ángeles, donde reside. "Intentó cambiar la fecha de algunos controles, pero no ha podido ser. Ya se temía algo así", informa a este medio una fuente bien informada.

Por lo tanto, Fran se quedará allende los mares y no podrá acompañar a su hermano pequeño, Álvaro, en su viaje a España. La estancia del menor será de algo más de 15 días, como se deslizó a este medio, y podrá darle su particular último adiós a su nona, como la llamaban los nietos en la intimidad. Cabe puntualizar que, no obstante, los hijos de Lara Dibildos "ya se despidieron" de Laura antes de partir, el pasado mes de febrero.

Lara Dibildos junto a su madre en una imagen de sus redes sociales.

Según avanza el periodista Jesús Manuel Ruiz, y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la misa funeral tendrá lugar en la Iglesia de los Sagrados Corazones de Madrid, muy cerca del domicilio de la presentadora de Telecinco, ¿dígame?, en el Paseo de la Castellana. Será a las siete de la tarde del próximo 13 de abril y la misa estará oficiada por un sacerdote buen amigo y conocido de la familia y de Laura Valenzuela.

En estos días de duelo y aceptación y resignación, Lara Dibildos no ha parado de responder mensajes de apoyo y condolencias desde que el pasado viernes, 17 de marzo, falleciera a los 92 años su madre. La actriz ya era conocedora del gran cariño que despertaba su progenitora, pero se encuentra, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, "abrumada por tanto amor", en forma de mensajes y llamadas.

El pasado fin de semana fue, qué duda cabe, duro e intenso para la única hija de la siempre recordada Laurita Valenzuela. Tanto en el tanatorio de San Isidro, donde reposaron los restos mortales de la mujer del productor José Luis Dibildos, como en el cementerio de La Almudena -donde fue enterrada-, Lara no ha estado sola.

A su lado, familiares y amigos, pero también dos ex y pilares, el jinete Álvaro Muñoz Escassi (48) -padre de su hijo menor, Álvaro-, y Fran Murcia, su exmarido y con quien trajo al mundo a su primogénito, Fran Murcia. EL ESPAÑOL ha podido conocer que el exjugador de baloncesto se desplazó, discretamente, al tanatorio para arropar a la que fue su mujer y razón de amor.

Fiel a su discreción habitual, consiguió no ser captado por las cámaras. Los dos se fundieron en un gran abrazo y recordaron la figura de Laura Valenzuela. "Ellos han sabido dejar el egoísmo a un lado y entenderse por Fran", explica a este medio una fuente de total solvencia.

Pese a estar siempre rodeada de cariño, amor y atenciones, hubo dos notables ausencias para Lara Dibildos: las de sus hijos, Fran y Álvaro. Los jóvenes se encuentran residiendo una temporada en Estados Unidos. Por un lado, el menor, Álvaro, vive en Connecticut, donde estudia gracias a una beca de fútbol. Está acompañado por su hermano mayor y guía, Fran, quien reside muy cerca de él, en California. Los dos se fueron a emprender esta aventura el pasado mes de febrero.

Hace unos días, Fran Murcia Dibildos concedía su única entrevista a la revista Semana, tras el fallecimiento de su abuela.

En dicha charla, Fran reconocía que, en efecto, se despidió de su abuela "hace un mes": "Estoy triste, pero relajado. Me pude despedir de mi abuela antes de irme a Estados Unidos. Y ya sé que está descansando, por fin. No sólo ella, sino mi madre también, que lo ha pasado muy mal viéndola en el hospital".

La despedida de Lara

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Dibildos (@dibildos_official)

En la madrugada del pasado sábado, 18 de marzo, mientras velaba a su madre, Lara Dibildos rompía su silencio en redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su madre y referente.

"Buen viaje, mamá. Tus nietos y yo te enviamos mucha luz en tu viaje y que te reencuentres con papá. Como le decías a tus nietos, te queremos hasta el infinito y más allá. Siempre juntas. #mama #buenviaje #tequieroytequerresiempre. Dame fuerzas y energía", posteaba la actriz junto a varias imágenes en las que se ve a la querida Laura Valenzuela en diferentes momentos de su vida y junto al gran amor de su vida, el productor José Luis Dibildos.

