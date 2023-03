Daniel Radcliffe (Harry Potter) se convertirá en padre junto a la actriz Erin Darke

El actor británico Daniel Radcliffe (33 años), conocido por haber interpretado a Harry Potter en la serie de películas sobre el joven mago, se convertirá en padre en los próximos meses junto a su pareja, la actriz estadounidense Erin Darke (38).

La noticia la han dado a conocer los medios ingleses, tras ponerse en contacto con fuentes cercanas a la pareja y captar unas imágenes de ambos en las calles de Nueva York, donde viven, que dejaron en evidencia el embarazo de la actriz.

"Daniel y Erin no pueden estar más felices. Están absolutamente emocionados y no pueden esperar más para convertirse en una familia de tres", aseguró una fuente consultada por The Mirror. "Se lo contaron a sus familias y amigos recientemente", desveló la misma persona.

[Daniel Radcliffe se sincera sobre sus problemas con el alcohol en 'Harry Potter']

Daily Mail, por su parte, compartió varias instantáneas de los actores en medio de un paseo por la Gran Manzana en el que se pudo advertir el estado de gestación de la intérprete. La pareja, sin embargo, no se ha pronunciado públicamente. La actriz lucía un estilo deportivo, formado por unos leggings y una ajustada sudadera con cremallera con la que no pudo ocultar el embarazo.

Daniel Radcliffe y Erin Drake se conocieron en 2012 cuando trabajaron en la película Kill Your Darlings y han estado juntos durante más una década. Dos años más tarde, en la ceremonia de los Tony Awards, confirmaron públicamente su romance.

Aunque han llevado su relación con discreción, en 2020, durante una entrevista, el mítico Harry Potter confesó que su romance es "una gran historia" para contar a sus hijos. "Nuestros personajes se conocen y coquetean entre sí, por lo que existe este tipo de dulce registro de nosotros recién conociéndonos por primera vez", dijo.

En alguna otra conversación, Daniel Radcliffe, que saltó a la fama con 12 años tras encarnar a Harry Potter en la primera de las entregas de la saga, también dio pistas sobre cómo le gustaría que se formaran sus hijos. "Me encantaría que, si existen y cuando existan, estuvieran cerca de los escenarios de las películas", confesó a la revista Newsweek.

De ser así, los niños seguirían el camino de sus padres. Tanto Daniel como Erin comenzaron su carrera a una corta edad. Él debutó en 1999 en David Copperfield y un año después realizó su segundo trabajo en la película El sastre de Panamá. Así comenzó su camino por conseguir el papel de Harry Potter con el que dio el salto a la fama. Ella, por su parte, ha trabajado en películas como Moonshine, Miracle workers, Glimpse, City of ghosts, Mi peor verano o Tenemos que hablar de Kevin.

Sigue los temas que te interesan