Los detalles del museo de Lola Flores: el precio de las entradas, 40 joyas y un cuadro venido de Australia

El viernes 31 de marzo, los fans de La Faraona tienen una cita con su vida y su historia, ya que al fin abre sus puertas el museo dedicado a ella en Jerez de la Frontera (Cádiz).El proyecto, en el que han estado muy involucradas sus hijas, Rosario Flores (59 años) y Lolita (64), es un sueño cumplido para la familia y un homenaje que ha tardado más de la cuenta en llegar, pero que ya se ha materializado.

Los innumerables fans de Lola Flores, un mito no sólo en la historia de la música también en la de la prensa del corazón donde ocupó titulares y portadas hasta su muerte, podrán ver cosas muy personales de ella. Entre el catálogo de objetos donados al museo están parte de sus joyas, batas de cola, etc.

La inauguración contará con la presencia de sus hijas y otros miembros del clan, además de invitados famosos que estarán allí para honrar la memoria de Lola y la recordarán a través de sus objetos personales. Tal y como ha explicado Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, se ha contado también con la colaboración de la familia de Carlos Saura para la fotografía que adornará la fachada. Estos son los detalles que se conocen del museo.

1. Las entradas

Tienen un precio asequible, solamente diez euros, aunque también habrá algunas fechas donde se podrá entrar gratis. Son tres las jornadas de libre acceso y puertas abiertas al año y coinciden con tres días muy importantes: el 23 de enero, nacimiento de Lola Flores; el 16 de mayo, aniversario de su fallecimiento, y el 24 de septiembre, Día de la Virgen de la Merced, Patrona de Jerez.

2. Los objetos personales

Son muchas las entidades y personas las que han querido aportar piezas a la colección del museo, desde vecinos de Jerez, al coleccionista Miguel Hernández desde Asturias o un particular que ha enviado un cuadro desde Australia. "Lola era muy generosa e iba repartiendo por todos lados”, ha contado la alcaldesa en una rueda de prensa. Además, el Ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha una web abierta para que quien quiera ceder algún recuerdo de La Faraona para el museo lo registre, con lo que el centro dispone de un inventario que irá enriqueciendo las exposiciones poco a poco.

"Esto es lo que quería Lola, un lugar de encuentro, participación, de brazos abiertos y acogida a todas las personas que la admiraban. Quiero agradecer la implicación de las hijas, Rosario ha estado aquí esta semana, y hemos tenido muchas reuniones por videoconferencias. Es lo que ellas querían, poner su sello y su impronta, porque es el museo de su madre”, ha dicho Mamen Sánchez.

La familia de la artista ha elegido al joyero jerezano Ignacio Roldán para catalogar las 30 o 40 joyas de Lola que estarán en el museo. De esta manera, los visitantes podrán averiguar si llegó a encontrar o no aquel pendiente que se le cayó en una actuación en el programa de televisión de José María Íñigo en 1977, lo que provocó que parara la actuación y dijera: "Ese pendiente no lo quiero perder".

"Antes los artistas se ponían las cosas buenas", ha explicado el joyero sobre esta famosa anécdota. Para él, este encargo es muy importante porque se considera un "admirador absoluto de Lola Flores. Me acuerdo, con 13 años, en la Feria de Sevilla, lloviendo. Y la vi aparecer en la caseta de Los Buñuelos. No he visto una aureola de persona que me impacte más, no podía dejar de mirarla".

Ignacio adelanta que en el museo se verán joyas únicas, replicas y originales, porque Lola Flores "iba adelantada a su tiempo" y llevaba hace cincuenta años piezas que ahora están de moda. "Ella sabía absolutamente de joyas, sabía lo que quería. Sabía que las joyas distinguen muchísimo la personalidad y no tienen que valer una millonada, sino que cada cosa tenga su arte. Y eso es lo que queremos concretar en el museo. Tan sólo decir que va a haber mucho movimiento, me comprometo a que vamos a seguir haciendo joyas para el museo. Joyas preparadas para fechas especiales", ha afirmado

