Virginia Troconis estrena un favorecedor conjunto salmón que te enamorará

Virginia Troconis (44 años) es experta en sorprender con sus estilismos. Si hubiera que definirla, dos ideas bastarían: estilo y siempre a la última. Troconis se ha ganado por méritos propios un puesto destacado en el ranking de las celebrities mejor vestidas de nuestro país.

La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (54) ha hecho de su cuenta de Instagram el mejor de los escaparates y no hay semana que no tengamos algún flechazo con los outfits que elige para su día a día.

Lo ha vuelto a demostrar en su última publicación, donde luce un conjunto color salmón ideal para cualquiera acontecimiento y que te enamorará. "Y así terminó un fin de semana de emociones… Mañana más y mejor", ha posteado la empresaria andaluza.

En la imagen, Virginia luce una falda y un top que te convertirán en la invitada más elegante de cualquier acontecimiento. En lo que respecta a la falda, la gran estrella de su outfit, cabe destacar que es de la firma Momonì. En color salmón y tobillera, es ajustada a la cintura y de corte evasé, gran volumen y abertura central.

La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' combina esta falda con un top de punto calado muy fresco y de mangas volante, que no puede pegar más a la falda. Todo ello lo ha combinado con unas sandalias trenzadas en el mismo tono con un tacón altísimo.

Puntualizar que la firma Momonì define su propuesta como "100 por 100 made in Italy, but in a French way", o lo que es lo mismo: producción íntegramente italiana, pero estilo francés.

Como complementos ha decidido lucir unas joyas minimalistas y discretas para centrar toda la atención en el estilismo. Lo mismo en el pelo, pues Virginia se ha decantado por dejar su melena suelta hacia un lado.

Por último, ha completado su look con una cartera de mano plana en tonos tierra, perfecta para meter lo justo.

Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar. La primera que ha posteado en su muro ha sido la hija mayor de su marido, Alba Díaz (23), quien ha replicado con cuatro emoticonos de corazones. "Me encanta el look", "Qué guapísima y qué bien te queda ese color", "Bellísimo cómo estás vestida y el color es un escándalo", "Qué mona va esta chica siempre", "Enhorabuena siempre a tu maravillosa estilista".

