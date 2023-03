Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, ingresada en un hospital por bulimia

Este miércoles, 8 de marzo de 2023, Carla Vigo (22 años), la sobrina de la reina Letizia (50), ha hecho una de sus confesiones personales más difíciles, al desvelar, en un directo en su red social Instagram, que padece bulimia y que ha estado ingresada en las últimas semanas por este motivo. Ya se encuentra en casa.

La hija de la malograda Érika Ortiz se ha sincerado como nunca con sus seguidores, y no ha dudado en contar, con la naturalidad con la caracteriza, el complicado trance que está atravesando a nivel de salud. La joven ha desvelado que se le ha diagnosticado TCA, un trastorno relacionado con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal.

En concreto, según ha contado Carla, padece bulimia, uno de los desórdenes alimenticios más comunes en dicha enfermedad. "Empecé a verme mal. A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo", ha comenzado a explicar la joven sobre los duros inicios de su dolencia.

Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, en un acto público. Gtres

En esa línea, la hija del escultor Antonio Vigo (51) ha confesado que está siendo tratada por profesionales, y que acude a "terapia de grupo": "Me sirve mucho la terapia de grupo. Fui al médico de cabecera y me mandaron a la psiquiatra".

Se trata de un largo camino, y Carla sostiene que sigue luchando por recuperarse. "De momento, no he salido -de la enfermedad- porque he tenido recaídas. Recuperarme como tal, no. Recuperarse del todo es muy complicado. Sucede como con los alcohólicos, que nunca se recuperan del todo. Tengo que tener cuidado con ciertos comportamientos", ha asegurado Vigo este miércoles.

Carla Vigo Ortiz en un evento público, en 2021. Gtres

Valiente y directa, la sobrina de la Reina ha asegurado que, en esta aciaga travesía, ha contado con importantes apoyos y asideros emocionales. "Mi apoyo han sido mis amigos y mi familia. También me apoyo en el baile porque me ayuda a no pensar en nada y a cuidarme de todo", ha aclarado en el citado directo de Instagram.

Y ha rematado su explicación: "Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores".

Puntualizar que Carla Vigo ha hecho su confesión más dura este miércoles, 8 de marzo, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer. Precisamente, la razón inicial de este directo en sus redes ha sido para explicar, ante sus seguidores, su ausencia en la manifestación por este día tan importante para la mujer.

Precisamente, tras esta confesión de Carla Vigo, tan relacionada con la Salud Mental, su tía, la reina Letizia, asistirá este jueves a la proyección especial de El Camino Interior, una serie documental con la que la que la Fundación Telefónica quiere visibiliza la importancia de la Salud Mental.

Recordar que la mujer de Felipe VI (55) es Presidenta de honor de UNICEF España y Defensora para la Salud Mental de la Infancia y Adolescencia de la organización en todo el mundo.

