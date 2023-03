Harry y Meghan bautizan a su hija, Lilibet, en secreto en su casa de California y bajo la fe anglicana

Harry (38 años) y Meghan (41) han bautizado a su hija, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor (1), en la más estricta intimidad, según ha confirmado un portavoz del matrimonio. La ceremonia se ha llevado a cabo en la casa en la que los duques de Sussex viven en California bajo la fe anglicana, ya que los padres recharazon un bautismo británico para su hija menor.

"Puedo confirmar que la princesa Lilibet Diana fue bautizada el viernes, 3 de marzo, por el arzobispo de Los Ángeles, el reverendo John Taylor", señala el portavoz de la pareja.

Tanto la pequeña, que hará dos años el próximo junio, como su hermano mayor, Archie (3), adquirieron los títulos reales de princesa y príncipe automáticamente al acceder Carlos III (74) al trono británico tras morir su madre, Isabel II, el pasado septiembre.

Se trata de la primera vez que los duques de Sussex aluden de manera pública a su hija utilizando el título de "princesa". No quieren negarles a sus hijos ese derecho de nacimiento, pero permitirán que Archie y Lili decidan cuando crezcan si quieren seguir con sus títulos.

Tanto el rey Carlos III, como su consorte Camilla (75), así como los príncipes de Gales, Guillermo (40) y Kate (40), estaban invitados al importante evento. Todos denegaron la invitación y ninguno viajó a Estados Unidos.

El reverendo John Taylor, obispo anglicano de Los Ángeles, fue el encargado de administrar el bautismo acompañado por un coro de góspel que interpretó temas como Oh Happy Day y This Little Light of Mine, según revela el Daily Mail.

Tras la ceremonia, todos los invitados disfrutaron de una fiesta en la que se bailaron algunos de los temas incluidos en la lista de reproducción de la boda de Harry y Meghan. Entre los asistentes se encontraban la madre de ella, Doria Ragland, y el padrino de Lili, Tyler Perry (53), quien voló desde Atlanta para asistir al bautizo.

Fue en junio de 2021 cuando los duques de Sussex anunciaron el nacimiento de su segunda hija: "El 4 de junio, fuimos bendecidos con la llegada de nuestra hija, Lili. Ella es más de lo que podríamos haber imaginado, y seguimos agradecidos por el amor y las oraciones que hemos sentido en todo el mundo. Gracias por su continua amabilidad y apoyo durante este momento tan especial para nuestra familia", aseguraron los felices padres en un comunicado.

Ahora la web oficial de la Casa Real británica se actualizará para reflejar el cambio en los títulos de Archie y Lilibet y tratarlos de príncipe y princesa, según se ha comunicado desde el Palacio de Buckingham. Actualmente se refiere a ellos como 'Miss Lilibet Mountbatten-Windsor' y 'Master Archie Mountbatten-Windsor'.

Meghan y Harry con Archie. Gtres

