Así es Álvaro Berro, el desconocido hijo de David Cantero: periodista, modelo y trilingüe

Empieza la cuenta atrás para la celebración del Día del Padre, pero algunos rostros conocidos ya se han adelantado. Por ejemplo, David Cantero (62 años) ha unido fuerzas con su hijo para protagonizar una velada gastronómica organizada por una conocida marca de whisky. Aunque suele ser muy discreto, el presentador de informativos de Mediaset presume de la complicidad que tiene con él, con quien comparte profesión y muchas aficiones.

Se llama Álvaro Berro, tiene 33 años y vive bastante alejado de la fama de su progenitor, aunque también trabaja en televisión. El hecho de que no utilice su apellido, sino el de su madre, Carmen Berro, primera esposa del periodista, ayuda a que mucha gente obvie el parentesco.

Aún así, no es algo que ellos escondan y de hecho fueron las estrellas de esta jornada para padres e hijos de DYC que se celebró en Segovia y en la que dieron buena muestra de lo bien que se llevan. Quizá para el gran público, Álvaro sea un completo desconocido, pero la realidad es que lleva ya una década trabajando en la pequeña pantalla y ha coincidido con Cantero en varias ocasiones.

Cantero y Álvaro, en un evento protagonizado por ambos. Redes sociales

Berro nació en Sevilla, pero estudió Periodismo en Madrid; desde niño quiso seguir los pasos de su padre. Comenzó su carrera en una agencia de prensa para luego recalar en Mediaset. Allí empezó de becario y ha ido escalando puestos poco a poco y con bastante esfuerzo pasando por diferentes programas. También ha sido presentador con un espacio llamado Xtra! en el ya desaparecido canal de pago Non Stop People de Movistar. Su pareja televisiva allí era la actriz Esther Acebo (40), que años después saltaría a la fama gracias a La casa de papel.

En su faceta como reportero de informativos, Álvaro ha cubierto acontecimientos importantes como la erupción del volcán de La Palma. Su propio progenitor le ha dado paso en su edición de noticias muchas veces. "Oír a tu padre cuando en realidad es tu jefe es una sensación peculiar", reconoce Álvaro. Como suele suceder en estos casos, el joven también ha recibido críticas por su supuesto "enchufe" en la cadena y Cantero ha salido en su defensa rápidamente defiendo su valía.

Es el hijo mayor del periodista, el único nacido de su matrimonio con la productora de comunicación andaluza Carmen Berro. Así recordaba Cantero su llegada al mundo en una reciente entrevista concedida a EL ESPAÑOL: "Cuando la madre de Álvaro me dijo que estaba embarazada dije: 'Dios mío'. Yo tenía 29 años, era reportero, estaba todo el día por ahí, de guerra en guerra, de lío en lío, y pensé que eso me daba mucho más miedo que los sitios a los que me mandaban como reportero. De hecho, a Álvaro le conocí cuando tenía cuatro o cinco días porque cuando nació yo estaba de viaje en Turín".

Tiene otros dos hermanos por parte de padre, Alejandro y Adriano, de la actual pareja del periodista, Berta Caballero, con quien mantiene una excelente relación. Además de español, habla inglés e italiano a la perfección y, al margen de su faceta profesional, Álvaro Berro es un auténtico fenómeno en redes sociales, donde acumula más de 15.000 seguidores. Tiene la cuenta abierta, así que se puede ver algunas parcelas de su vida privada.

Le encanta la moda y ha hecho sus pinitos posando en la campaña de la firma española Silbon. También comparte sus outfits con sus seguidores, como todo influencer que se precie. Pero sin duda, sus grandes pasiones son los animales y el deporte. No falta al gimnasio y presume de su espectacular anatomía en sugerentes imágenes mostrando sus marcados abdominales. También le gusta mucho viajar y siempre que puede se escapa a la naturaleza.

En lo que se refiere a su vida sentimental, Álvaro ha mantenido una relación sentimental con la presentadora de informativos de Antena 3 Noor Ben Yessef, con quien ha posado en varias ocasiones en sus redes sociales, aunque parece que la relación acabó hace unos meses. Ella también es un auténtico fenómeno en Instagram donde casi alcanza los 100.000 seguidores.

El periodista, con la que fuera su novia, Noor Ben Yessef. Redes sociales

