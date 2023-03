Fichamos el collar que ha lucido Dulceida en su última publicación

Son días de no parar para Dulceida (33 años), que este jueves 9 de marzo celebrarará una segunda edición de los Premios Ídolo, unos galardones que distinguen a algunos de los influencers españoles más reconocidos. Entre numerosos viajes de ida y vuelta a Barcelona, donde la catalana está haciéndose todas las pruebas de vesturario que llevará en la gran noche, no cesa en empeño de mostrar cada uno de los looks que lleva en su día a día.

Precisamente en una de estas últimas publicaciones de Aída es donde EL ESTILO ha puesto el ojo en uno de los complementos que lleva. Se trata de un collar en forma de corazón para las más románticas. Es de la firma Luamarta y pertenece a su colección llamada Lover. La influencer lo ha lucido en color dorado pero también está disponible en la página web de la marca el mismo modelo en su versión plata.

Es una pieza con un collar de eslabones que en su centro lleva un corazón XL. El colgante es de acero inoxidable y Zamak y acabado en oro de 18 kilates. El largo es ajustable y ha sido hecho a mano en el taller que la maraca tiene en la Ciudad Condal.

Collar corazón de Luamarta.

Tiene un diseño original y muy fácil de combinar con cualquier estilismo. En el caso de Dulceida ella ha decidido llevarlo con un street style bastante sencillo: vaquero, el trillado crop top de Loewe, gabardina y botas altas. pero también es una buena elección para los estilismos más sofisticados. El collar tiene un precio muy asequible, lo cual es también un punto a su favor. Su precio es de 39 euros.

Pendientes Aros Lover.

Dentro de la colección también se puede encontrar la pulsera y unos pendientes a juego. En el caso de la pulsera, tiene los mismos eslabones que el collar y el corazón en el centro. Cuesta 25 euros. Los pendientes, por su parte, son los denominados Aros Lover de los que cuelga su ya famoso corazón. Tienen un precio de 17 euros. Se puede hacer el pack completo o comprar cada una de las piezas por separado y mezclarlas con otras para aportar un toque más personal. De hecho, Dulceida suele inclinarse más por esta segunda opción en sus combinaciones y es fan de superponer varios collares distintos a la vez.

