Dónde estaba Hiba Abouk mientras acusaban a su marido, Achraf Hakimi, de presunta violación

Este pasado lunes, 27 de febrero de 2023, salió a luz que Achraf Hakimi (24 años), futbolista del Paris Saint-Germain y esposo de la actriz Hiba Abouk (36), está siendo investigado después de que una joven lo acusara de presunta violación. El escándalo llegaba el mismo día que el futbolista marroquí se daba cita en la gala The Best en París, a la que acudió sin su mujer. Una marcada ausencia que ha levantado rumores por la polémica que protagoniza el deportista.

Según el periódico francés Le Parisien, una joven de 23 años acudió este pasado fin de semana a comisaría asegurando que Achraf Hakimi le había "violado". Sin embargo, no quiso poner una denuncia. Sólo hacer una declaración de "haber sido violada". El mismo medio informaba que la policía judicial alertó a la Fiscalía y ésta entró de oficio por la "gravedad" y la "notoriedad" del asunto.

Horas antes de que saliera a la luz el escándalo, Hiba Abouk aparecía en su cuenta de Instagram con dos publicaciones. Primero, con una imagen en su feed en la que se le veía desde Dubái, posando de espalda y junto a los dos hijos que comparte con el futbolista, Amín y Naím. "Sumando momentos", escribía la intérprete junto a la publicación a la que poco después reaccionaba el futbolista con el siguiente comentario: "Lo bueno de la vida".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

[Nuevo escándalo en el fútbol: Achraf Hakimi, investigado por violación]

Más tarde, Hiba Abouk recurría de nuevo a las redes compartiendo en sus stories el reciente discurso de Brendan Fraser (54): "He estado en ese mar y he tenido esa ola aplastándome hasta el fondo del océano, terminando en alguna playa extraña en un mundo diferente y preguntándome: '¿Dónde estoy ahora?' Y quiero que sepan todos los actores que han pasado por eso que sé cómo se sienten. Pero creedme, si os quedáis ahí y ponéis un pie delante del otro, llegaréis a donde tenéis que llegar".

Hasta entonces, sus publicaciones no tenían mayor repercusión. Alcanzaron notoriedad cuando salió a la luz el escándalo de su marido y, posteriormente, tras su ausencia en la gala The Best. Desde que se publicó la noticia, la actriz no ha reaparecido. Achraf Hakimi, por su parte, tampoco ha hecho ningún comentario al respecto. Ni siquiera quiso compartir en las redes sociales su asistencia a la gala The Best.

Según las confesiones de la supuesta víctima, fue el 16 de enero cuando la denunciante y el futbolista comenzaron una conversación a través de Instagram. Después de intercambiar mensajes durante un tiempo, este pasado sábado, 25 de febrero, tuvieron su primera cita. La joven habría acudido al domicilio del defensa marroquí en Boulogne, llevada por un coche que habría encargado el propio deportista.

Achraf Hakimi e Hiba Abouk durante la Fashion Week de Madrid 2021. Gtres

La joven aseguraba que ya en el hogar de Hakimi, el marroquí la besó en la boca, le levantó la ropa y terminó por besarle los pechos, a pesar de que ella se negaba. La denunciante también afirmaba que el deportista llegó a cometer penetración mientras ella protestaba. Posteriormente, la presunta víctima habría logrado salir de casa de Achraf Hakimi al empujarlo con el pie para, acto seguido, mandar un mensaje a un amigo que acudió en su búsqueda para recogerla.

Del día de la supuesta cita, se desconoce qué hacía Hiba Abouk. En sus redes sociales, el post previo a su foto en Dubái data de hace siete días atrás, cuando la actriz compartía un posado suyo junto al siguiente poema de Lorca: "La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Pero yo iré aunque un sol de alacranes me coma la sien. Pero tú vendrás con la lengua quemada por la lluvia de sal". Entonces nada hacía presagiar que sólo una semana después su marido recibiría graves acusaciones que lo ponen en el foco mediático.

Las autoridades francesas investigan una presunta agresión sexual de Achraf Hakimi Cristina Brunetti

Sigue los temas que te interesan