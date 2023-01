Mari Ángeles Grajal rompe su silencio y desvela cómo es su relación con los hijos de Jaime Ostos

El pasado 8 de enero se cumplió un año de la muerte del torero Jaime Ostos, que falleció a los 90 años a causa de un infarto mientras se encontraba pasando unos días de vacaciones en Colombia acompañado de su mujer, María Ángeles Grajal (68 años). En el tiempo que ha pasado desde entonces, su viuda y sus tres hijos, Gabriela, Jaime y Jacobo, han optado por mantenerse en un discreto segundo plano.

Todos ellos se reunieron, sin embargo, el pasado día 9 en la Iglesia de la Victoria, en Écija, ciudad de origen del torero y en la que se encuentran sus cenizas, para recordarle en una misa muy íntima. Una celebración religiosa de la que no trascendieron informaciones y que, sin embargo, habría sido el escenario de una disputa entre Grajal y los dos hijos mayores del torero.

Según informaba OkDiario, la doctora habría decidido trasladar las cenizas del diestro desde Écija a Madrid hasta que se construya el mausoleo en honor al maestro en su localidad natal. Una decisión que habría caído 'como un jarro de agua fría' en el seno de la familia, con la que no estarían de acuerdo Gabriela y Jaime, y que habría provocado una mala relación entre ellos.

Lejos de dejar pasar el tema, la doctora se ha pronunciado para afirmar que no existe una mala relación entre ella y los hijos de su difunto marido, asegurando a las cámaras de Europa Press que "no tengo que desmentir lo que no he dicho, no lo puedo desmentir".

Lejos de responder a quien haya asegurado tal información, Grajal ha optado por olvidar el asunto: "Allá cada uno, que desmienta el que haya dicho algo que no es cierto. Yo lo que he dicho es que está todo bien y mira, mi casa está para los hijos de Jaime, para cuando quieran".

María Ángeles ha confirmado además que, por su parte, la relación con los hijos mayores del torero es "estupenda", por lo que no entiende que haya trascendido lo contrario. Lo que sí que ha dejado claro es que "no me hace ninguna gracia que las cenizas de mi marido sirvan de entretenimiento en los platós de televisión. Estoy pasando un duelo y tengo las cenizas ahí delante".

Sobre sus quehaceres actuales, ha asegurado que "me dedico a recordar a mi marido y a ser amiga de mis amigas", descartando la opción de acudir a un programa de televisión, pues los días siguen siendo difíciles. Su gran apoyo es su hijo, Jacobo, según ha confesado, a quien ha agradecido públicamente que esté a su lado: "Es estupendo, gracias a él me mantengo. Me da ánimos y demás".

