Jaime Ostos será recordado por su familia en una íntima misa un año después de su muerte: sabemos los detalles

Ha pasado un año desde que Jaimes Ostos perdió la vida a causa de un infarto. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo en quienes lo conocieron. Sobre todo en su entorno más cercano que este lunes, 9 de enero, celebra una misa en su honor. Así lo ha podido saber EL ESPAÑOL en primicia.

Este periódico se ha puesto contacto con Jacobo Ostos, hijo del diestro, quien ha confirmado que, con motivo del primer aniversario de la muerte de Jaime, sus familiares celebrarán una misa en la Iglesia de la Victoria, en Écija, ciudad de origen del torero y en la que se encuentran sus cenizas. Una ceremonia íntima que no ha tenido repercusión pública y que está prevista para las 10:00.

El círculo más cercano del torero recordará así a quien por su fortaleza y deseo de triunfo fue apodado como 'Jaime corazón de león'. Ostos fue reconocido en los círculos taurinos por su valor, pero también se hizo popular en la prensa rosa por sus amistades y relaciones sentimentales. El diestro, en general, tuvo una vida intensa hasta el día 8 de enero de 2022, cuando falleció a los 90 años, de manera inesperada, mientras se encontraba de vacaciones en Colombia.

[Muere el torero Jaime Ostos a los 90 años a causa de un infarto]

Jaime Ostos junto a su mujer, María Ángeles Grajal, un año antes de su muerte. Gtres

A pesar de su avanzada edad, la partida de Jaime Ostos tomó a propios y extraños por sorpresa. El torero había viajado hasta Latinoamérica para celebrar las fiestas navideñas junto a su mujer, María Ángeles Grajal. No padecía ninguna patología grave y días antes de su partida, tal y como desveló su hijo Jacobo, disfrutó con sus amigos. El diestro, de hecho, tenía previsto regresar a España el 9 de enero de 2022. Pero finalmente no pudo ser. Falleció un día antes de un infarto.

En 2020 Jaime Ostos había estado ingresado en un hospital madrileño durante dos meses por un problema en las vértebras y por haberse contagiado de covid. De todo había logrado recuperarse y, aunque posterior a su alta lo golpeó la debilidad, el torero se mantuvo estable hasta el día de su muerte.

Jacobo Ostos lamentó no haber estado al lado de su padre, pero resignado, aseguró que el diestro estaba "con el amor de su vida" y muy contento. "Han sido unas horas felices, quitando que no me tenía a mí al lado, estaba con su gente. Hasta ayer estaba bailando como bailaba él por bulerías y todo. Mi madre me ha enviado vídeos y fotos... Si es que, por fuera estaba muy bien, pero son casi 91 años. Es ley de vida", dijo entonces.

María Ángeles Grajal y su hijo, Jacobo, en el último adiós a Jaime Ostos.

Antes de Jacobo, Jaime tuvo otros hijos. Fruto de su primer matrimonio con Consuelo Alcalá, el diestro se convirtió en padre de Gabriela y Jaime. Aunque con su primogénita tuvo una relación de altibajos, limaron asperezas y ahora, ella lleva por siempre un especial recuerdo de él. Tras su muerte, expresó en televisión que el torero "era un hombre bueno, extraordinario y ayudaba a todo el mundo". En 1992, de una relación extramatrimonial con Aurora Díaz nació su tercera hija, Gisela, a quien la justicia reconoció como legítima en 2003.

De todas ellas, María Ángeles Grajal se convirtió en el gran amor de su vida. A pesar de su diferencia de edad -20 años-, por la cual fueron muy cuestionados al inicio de su relación, se mostraron muy unidos. Si bien tuvieron algún bache durante su relación, estuvieron juntos hasta el final. Contrajeron matrimonio en 1987 por lo civil y en 2015 por la iglesia.

Desde que murió el torero, María Ángeles Grajal ha intentado mantenerse en un discreto segundo plano. Aunque ha acudido a algunos actos, como las comidas celebradas por la peña Las majas de Goya, apenas ha roto su silencio. Sí lo hizo, sin embargo, para explicar que ponía en venta la casa que compartió con su marido porque era "muy grande", estaba muy alejada de la capital y ella prefería vivir en Madrid. En alguna ocasión, también ha expresado públicamente que el recuerdo de Jaime Ostos es imborrable.

Sigue los temas que te interesan