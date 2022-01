Muere el torero Jaime Ostos a los 90 años a causa de un infarto

El torero Jaime Ostos ha muerto la mañana de este sábado 8 de enero a los 90 años a causa de un infarto. El diestro ha fallecido en Colombia, hasta donde se trasladó con su mujer, Mari Ángeles Grajal, para celebrar las Fiestas. La pareja tenía previsto volver a España este domingo.

La noticia la han dado a conocer en Viva la vida después de ponerse en contacto con la esposa del torero, quien finalmente ha confirmado la información. La muerte de Jaime Ostos ha sorprendido a todos, ya que se encontraba en perfecto estado tras superar algunos baches de salud. A pesar de su delicado estado físico -apenas pesaba 40 kilos-, contaba con cierta tranquilidad y no sufría ninguna patología grave.

Jaime Ostos junto a su mujer, Mari Ángeles Grajal, en abril de 2019.

"Mari Ángeles estaba destrozada, me ha dicho que estaba bien y que ha ocurrido esta mañana sin esperarlo nadie", ha explicado Terelu Campos (56) durante la emisión del programa.

Tras ponerse en contacto con Makoke (52), Jacobo, el hijo de Jaime Ostos fruto de su relación con Mari Ángeles Grajal, ha conversado públicamente con el resto de colaboradores del espacio de Telecinco. Destrozado, ha explicado que el torero "ha muerto sin dolor y se han dado cuenta cuando se han despertado". El diestro será incinerado en Colombia y sus cenizas llegarán a España en los próximos días, una vez finalicen los trámites de repatriación.

Jacobo Ostos ha lamentado no haber estado al lado de su padre, pero ha asegurado que, por fortuna, el diestro estaba "con el amor de su vida". Sin poder contener el llanto, ha comentado: "Lamento no haber estado allí. Por mi trabajo decidí quedarme aquí y ahora me arrepiento. Mi último abrazo fue hace 10 días cuando le dejé en el aeropuerto. Me han despertado con la noticia hace dos horas pensaba que estaba soñando. Hasta hace cinco minutos que no he soltado una lágrima, porque no me lo creía. No voy a poder abrazarle ni besarle nunca más".

Jaime Ostos junto a su hijo Jacobo en un acto en Madrid. Gtres

Gabriela, hija de Jaime Ostos con Consuelo Alcalá -su primer matrimonio-, también ha dedicado unas emotivas palabras a su padre, a quien vio por última vez el pasado mes de octubre. "Hablamos en navidades, uno o dos días antes de que se fuera a Colombia. Estaba bien, muy animado, con muchas ganas. Mi padre era un hombre bueno, extraordinario y ayudaba a todo el mundo", ha expresado la hermana de Jacobo, entre lágrimas, durante un contacto posterior con Viva la vida.

Hace casi dos años, Jaime Ostos estuvo ingresado en un hospital madrileño durante dos meses. Además de sus dificultades de movilidad -debido a un problema vertebral-, entonces se contagió de coronavirus y su situación fue delicada durante varias semanas. Sin embargo, logró superarlo y finalmente, en mayo de 2020 muy débil, pesando poco más de 40 kilos, pero dispuesto a recuperarse, regresó a casa. Hasta hoy, cuando ha muerto de forma inesperada, el torero se encontraba bien.

