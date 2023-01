Tamara Falcó e Íñigo Onieva, cronología de un engaño muy rentable: deslealtad, misa y exclusivas

La marquesa de Griñón, Tamara Falcó (41 años), y el empresario madrileño Íñigo Onieva (33) han retomado su relación sentimental, para sorpresa de propios y extraños. Aquella idílica historia que se hizo añicos -compromiso matrimonial mediante- cuando él fue captado en el Burning Man 2022, en Estados Unidos, besándose con otra mujer.

Lo que vino después ya es historia de España y del papel couché: el hondo dolor de la hija de Isabel Preysler (71). Falcó se mostró engañada, traicionada por el que entendía su razón de amor y el hombre de su vida. El padre de esos hijos que siempre quiso tener. Un engaño, una infidelidad pública, por otro lado, muy rentable, pues la marquesa se convirtió en el principal reclamo de las marcas publicitarias y su presencia en los photocalls se revalorizó.

No había evento que no quisiera contar con ella. Tamara vertió contra Íñigo duras acusaciones, directas y veladas, en su espacio de El Hormiguero, también vía exclusiva y en anuncios como el de Campofrío -con pulla incluida-. Tamy -como la conoce su entorno- se refugió en la fe cristiana, y juró y perjuró que nunca más volvería a los brazos de Onieva. Mujer decidida y empoderada, dio carpetazo a esa etapa y miró con optimismo al futuro.

[Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han reconciliado: "Hacer las paces ha sido un milagro navideño"]

Íñigo Onieva y Tamara Falcó en un acto público, en mayo de 2022. Gtres

Paralelamente, Íñigo Onieva se mostró arrepentido, le pidió perdón público a su amada, e incluso comenzó a acudir a misa para expiar sus pecados y restañar las heridas. Al tiempo que el entorno de la marquesa de Griñón trasladaba, paulatinamente, a los medios de comunicación que ella estaba de nuevo abierta al amor, y apareció en escena Hugo Arévalo como pretendiente, las personas más próximas a Onieva insistían en que éste no pensaba en una segunda oportunidad: había pasado página.

Así pues, el entorno de ambos ha manejado unos tiempos y unas informaciones que, a la luz de los acontecimientos, nada tenían que ver con la realidad que vivían los enamorados. Tamara e Íñigo han vuelto, y en el camino se han quedado los bailes de versiones, las ambigüedades y, directamente, algunas contradicciones en que se ha incurrido en plena búsqueda de la verdad por parte de la prensa.

Este miércoles, la revista ¡HOLA! habla de la "historia del perdón" y la segunda oportunidad a su noviazgo. La pareja está "muy ilusionada", cuenta el semanario, y vive este giro -radical- de los acontecimientos como un "milagro navideño". Coincidieron en la misa del gallo y remataron la segunda oportunidad el 31 de diciembre en la mansión de Isabel Preysler. EL ESPAÑOL hace ahora un repaso por esta truculenta travesía de amor, desamor y segundas oportunidades.

1. Compromiso y el beso infiel

El 22 de septiembre, Tamara anunció feliz su compromiso con Íñigo Onieva. "Me siento la mujer más afortunada del planeta", posteó en sus redes, luciendo su impresionante anillo. A las pocas horas, comenzó a filtrarse un comprometedor vídeo en el que Onieva se besaba con otra mujer en un festival en Estados Unidos.

El beso de Íñigo Onieva con otra mujer que no es Tamara Falcó JALEOS

2. La mentira de Íñigo y la ruptura

Ese fin de semana, aún juntos pese al comienzo del naufragio amoroso, Tamara e Íñigo acudieron a la boda de unos amigos. A la entrada, Onieva se marcó su famoso speech: "Es una lastima que siempre haya gente que quiera destrozar nuestra relación, he ido a ese lugar varias veces y esas imágenes son 2019". Al cabo de las horas, él le confesaría a Tamara que no, que había mentido: ese vídeo databa del pasado verano de 2022.

3. Tamara borra a Íñigo de su vida

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó vive esa confesión como la gran traición y rompe ipso facto la relación sentimental. No sólo esto: elimina de sus redes sociales todo rastro del que estaba llamado a ser futuro marqués de Griñón y abandona el hogar común. Falcó se instala en casa de su madre.

4. Primeras palabras de Íñigo

Vía redes sociales, Íñigo se confiesa, esta vez con la verdad: "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente".

Y añade: "Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando nuestra privacidad".

5. "Es imposible que vuelva con él"

Tamara Falcó en su primer acto público tras la ruptura con Onieva. Gtres

Tamara Falcó, pese a su dolor, no cancela sus asuntos profesionales. El 27 de septiembre de 2022 protagoniza su gran reaparición pública tras el engaño. Con motivo del octavo aniversario del grupo de arquitectos Kronos Homes, la marquesa concede sus primeras palabras: "Es imposible que vuelva con él", "Estoy un poco en estado de shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido ahora, porque yo creo que al final que si todas estas noticias hubieran salido estando casada, o peor, ya con familia y tal, ya es que habría sido terrible", "El Íñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese… No le reconozco", son algunas de sus declaraciones.

Eso sí, la frase que pasará a la historia del corazón es la que sigue: "Le dije -a Íñigo- 'me da igual que haya sido un beso de seis segundos o un nanosegundo en el metaverso. Si esto es verdad, aquí se acaba todo'". Una contundencia que hoy no es tal.

6. "Mi madre estaba muy preocupada"

En su puesto de trabajo en El Hormiguero, Tamara Falcó sigue desgranando su desdichada historia: "Mi madre me llamó muy preocupada, advirtiéndome sobre la que se estaba liando. Yo le dije que no se preocupara, que el vídeo era del 2019. Entonces ella me dijo que lo dijéramos ante los medios. Segundos después fue cuando Íñigo defiende su versión ante las cámaras".

Y apostilla: "Mi madre me volvió a llamar y me dijo que había más vídeos. Ella estaba muy preocupada. Yo le dije que si no eran del 2019 la verdad iba a salir. (...) "Tuve que volver a retratar a la persona con la que me iba a casar, porque no le conocía".

7. La imagen reforzada de Tamara

La empresaria Tamara Falcó en el 'photocall' de Harper Bazaar, en noviembre de 2022. Gtres

En aquellos días, EL ESPAÑOL contactó con Arantxa Pérez, experta en marketing digital, y desveló la nueva imagen que estaba proyectando Falcó. "Fue un acierto que hablara en el photocall porque ha desvinculado su vida personal de cualquier exclusividad". Esa manera de gestionar una crisis de reputación fue lo que la ayudó a salir reforzada.

El éxito profesional de la socialité también se vio reflejado en su serie de Netflix, La marquesa. Tras hablar públicamente ante la prensa, el documental se posicionó en los primeros lugares de la plataforma.

8. "Íñigo me da pena"

Días después, Tamara Falcó acude al Congreso Mundial de las Familias, en México, y se muestra más dura que nunca con Íñigo: "Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón. (...) Yo no siento odio hacia él ni aberración, me da pena. Me da pena que, con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, considere que esas son las cosas por las que vive. A mí eso sí que me da pena".

9. Desalojo y nuevo perdón de él

Íñigo Onieva durante su perdón público, en octubre de 2022, en Madrid. Gtres

En esos días, las cámaras captan cómo unos operarios desalojan algunas pertenencias de Tamara Falcó el piso que fue común de la pareja: la marquesa se estaba mudando a la casa de su madre. En apariencia, no había nada que hacer. Por su parte, Onieva rompió su silencio públicamente en plena calle: "Quiero pedir respeto para mi familia, para mi madre y hermanos. Me han mostrado su apoyo incondicional en este momento tan difícil".

Y añadió: "Siento que estén pagando las consecuencias sobre lo que ocurrió, y que sufran este acoso. No se lo merecen. Sólo quiero vivir mi vida con normalidad. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia. (...) Aprovecho para pedirle perdón a Tamara. Lo haré cuantas veces haga falta. Me tiene destrozado el haberle hecho daño y haberla engañado. Si ya es dura una ruptura, esta repercusión mediática lo es más".

10. Misa, Campofrío y reconciliación

Ya en octubre de 2022, se hace pública la conversión religiosa de Íñigo Onieva. El empresario comienza a ser captado acudiendo a misa, mostrando una devoción totalmente desconocida y de la que nunca hizo alarde cuando era novio de la marquesa de Griñón.

A pesar de que Tamara aseguraba, cuando eran pareja, que al empresario no le gustaba nada ir a misa y era ella quien tenía que empujarle a hacerlo, ahora es algo que parece hacer con gusto. "Habíamos conseguido que él empezara a ir a Misa. Hasta se confesó", contaba orgullosa la colaboradora televisiva unas semanas antes de conocer que éste le había sido infiel.

Hace unas semanas, Falcó participó en el anuncio anual de Campofrío. Si bien se trató de una aparición de apenas cinco segundos, la realidad es que, una vez más, Tamara Falcó, con muy poco, dio mucho.

Centrada desde hace años en su fe cristiana, la marquesa de Griñón expresó en la campaña: "Disculpen, ¿y los que queremos dejar la falta de fe?". En ese momento, las personas que estaban en la sala se mostraron confusos y ella aclaró: "En la pareja, no me malinterpreten", aludiendo directamente a su desamor con Onieva.

En noviembre de 2022, se informó de que ambos quedaron en secreto y conversaron durante horas. Hace escasos días, se habló de que volvían a hablar casi diariamente y la misa del gallo hizo el resto. Se vieron, hablaron y acabaran el año 2022 en la casa de Isabel Preysler. Contra el amor -más que rentable- ya no se pudo luchar más.

Sigue los temas que te interesan