El desliz de Aitana que confirma su ruptura con Miguel Bernardeau

Este pasado miércoles, 14 de diciembre de 2022, ha habido dos nombres propios que han sido los auténticos protagonistas de la prensa social en España: la cantante Aitana Ocaña (23 años) y su, hasta ahora, pareja sentimental, Miguel Bernardeau (25).

Ambos, que están viviendo a su vez uno de sus momentos profesionales más excelsos de su carrera gracias a La última, la serie que protagonizan en Disney+ España, han ocupado la portada de una revista del corazón por un motivo de carácter personal y amoroso: su ruptura sentimental tras cuatro años de amor.

"Aitana rompe con su novio", titula, categórica, la publicación. Una información de la que sus protagonistas no han querido pronunciarse abiertamente hasta la fecha, ni para confirmar ni para desmentir. Silencio sepulcral, además, por parte de su entorno, tanto personal como laboral.

[Aitana y Miguel Bernardeau, un amor llevado a la ficción: las similitudes entre la serie 'La última' y su vida real]

Aitana Ocaña posando ante los medios en su reaparición pública, antes de confesar que en su casa vive "sola", sin Miguel Bernardeau. Gtres

No obstante, la intérprete de Lo malo tenía agendado este pasado 14 de diciembre un compromiso ineludible: acudir a un acto público, una cena navideña organizada por Yves Saint Laurent Beauté, y allí ha confirmado su ruptura de Bernardeau a través de un desliz muy esclarecedor.

En un momento dado de su breve exposición pública, Ocaña ha asegurado, un tanto nerviosa, que está "sola" en su casa, un detalle más que sorprendente teniendo en cuenta que, hasta la fecha, la artista vivía con el hijo de Ana Duato (54). Sea como fuere, se trata de un descuido por parte de la exconcursante de Operación Triunfo que hace las veces de confirmación de ruptura.

En otro orden de cosas, Ocaña ha confesado, en su rentrée mediática más difícil, que está "súper bien, pero me he puesto muy mala de una gripe". Acto seguido, sin más dilación, se le ha interpelado a la ahora exitosa actriz por la noticia de marras, su ruptura, y ella se ha salido del paso de la siguiente manera: "Yo sabéis perfectamente todos que nunca hablo de mi vida y hoy no va a ser un día distinto".

En esa línea, la cantante ha dejado claro a la prensa allí congregada que "entiendo vuestro trabajo", viendo la insistencia de los medios en conocer de primera mano qué es lo que ha pasado entre ella y el actor de Élite. Aitana ha recalcado que "respecto a mi vida personal, no voy a decir nada, es que yo no digo nunca esas cosas y no las voy a decir ahora".

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau en la presentación de su último proyecto, la serie 'La última'. Gtres

Justo en ese momento, Aitana sostiene lo que sigue, a modo de confirmación de ruptura: "Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo".

Más allá de su queja pública, son muchos los que han destacado su frase más inesperada y, puede, sincera: "Yo estoy sola y lo paso muy mal". Tal y como avanza la publicación Lecturas en exclusiva, Miguel Bernardeau habría abandonado el chalet de la cantante -donde vivían juntos desde septiembre de 2021-, y se habría llevado ya todos sus enseres del inmueble que fue común.

Aitana y Miguel en otro acto relacionado con su serie 'La última', en noviembre de 2022. Gtres

Además, se apunta desde la revista que el actor ha regresado al hogar familiar con sus padres, Ana Duato y Miguel Bernardeau, que están siendo sus grandes apoyos en estos duros momentos.

Lo cierto es que algunos gestos podrían hacer presagiar que la pareja atravesaba una grave crisis, desembocada en ruptura, durante la première de La última el pasado 29 de noviembre. En ese enclave, si bien se los vio relajados y sonrientes ante las cámaras, hay quien atisbó entonces cierta frialdad entre ellos, tanto en ademanes como en respuestas.

Fue en el verano de 2019 cuando Miguel Bernardeau y Aitana hicieron público su romance a través de sus respectivas cuentas de Instagram. Pero antes, la hoy expareja ya había sido vista.

De hecho, en octubre de 2018, EL ESPAÑOL adelantó en exclusiva que el actor y la cantante compartieron momentos de risas y alguna que otra coincidencia, mientras disfrutaban de una cena en Zara, un pequeño local de comida cubana ubicado en el barrio de Chueca.

Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau rompen su relación tras cuatro años de relación AGENCIAS

Sigue los temas que te interesan