El rol de Carlos III en la boda de los Sussex: participó en la elección de un grupo góspel y llevó a Meghan al altar

Este jueves, 15 de diciembre, han salido a luz los últimos tres episodios de Harry & Meghan, la docuserie protagonizada por los duques de Sussex. La historia continúa y la actriz y el nieto de Isabel II siguen mostrando su versión más natural, desvelando un sinfín de detalles inéditos sobre su relación y su vida familiar.

En el capítulo cuatro, Meghan Markle (41 años) y el príncipe Harry (38) centran el relato en las anécdotas de su boda, celebrada en mayo de 2018. Como cualquier enlace royal, estuvo lleno de expectación, fue majestuoso y de conocimiento público. Sin embargo, muchos detalles se mantuvieron en la intimidad hasta ahora.

La boda estuvo cargada de simbolismos. Contó con riguroso protocolo de la Familia Real, pero mantuvo la esencia de Meghan Markle. En los primeros minutos del cuarto episodio, la actriz y el príncipe Harry cuentan cómo se dieron los hechos.

La protagonista de Suits, tal y como desvela, no tuvo los nervios y la ansiedad de una típica novia. "Estaba muy tranquila. Lo único que quería era una mimosa, un croissant y que sonara la canción Going To The Chapel".

La melodía habla de la felicidad y la emoción que siente la intérprete el día de su boda, porque ella y su amor van a la 'capilla del amor' y nunca más se sentirán solos. Así, precisamente, les ocurrió a los duques de Sussex. Aunque estuvieron rodeados de cientos de personas, el príncipe Harry recuerda que en el altar eran solo ellos dos.

La ceremonia tuvo lugar en la capilla de San Jordi en el Castillo de Windsor y estuvo amenizada por un coro góspel, la típica música de corte religioso entre la población afroamericana de Estados Unidos.

El rey Carlos III llevó a su nuera Meghan hasta el altar. Gtres

"Toda la ceremonia fue muy singular. Nunca se había visto un coro góspel en una boda real", recuerda uno de los invitados a la celebración. Harry, por su parte, desvela que fue un detalle que tuvo buena acogida y en la que, según deja caer, intercedió el propio rey Carlos (74), entonces príncipe de Inglaterra. "Mi padre también nos ayudó con eso", comenta el duque de Sussex. Meghan, por su parte, explica: "Escogieron a los mejores cantantes de varios coros de góspel y los juntaron. Así fue como surgió The Kingdom Choir, que son geniales".

La canción de camino al altar, en cambio, la eligió el príncipe Harry. Pero esta vez también contó con el apoyo del Carlos III. "Mi padre nos ayudó a elegir una orquesta. Eso marcó la diferencia", desvela el duque de Sussex.

La entrada a la iglesia fue una de las más emocionantes. "Recuerdo pensar: 'respira hondo y avanza'", dice Meghan Markle, quien entonces lució un clásico vestido nupcial Clare Waight Keller. La actriz llegó hasta al altar del brazo del propio rey Carlos, quien cumplió la función de padrino.

"El padre de Harry es encantador y le dije: 'He perdido a mi padre en el camino'. Por eso él, como suegro, era muy importante para mí. Así que le pedí que me llevara hasta al altar y aceptó", desvela la duquesa de Sussex.

Meghan Markle y el príncipe Harry previo al festejo de su boda. Gtres

Tras la ceremonia religiosa, Meghan Markle y el príncipe Harry disfrutaron junto a sus invitados de una divertida celebración en la que actuó Elton John (75), amigo cercano de la reina Isabel II. "Quería que la música fuese divertida", recuerda Meghan Markle, quien escogió como baile de apertura la canción Land of 1000 dances, un tema con toques de rhythm and blues del artista estadounidense Chris Kenner.

Entre otras anécdotas, en la docuserie los duques de Sussex también recuerdan el momento de la tarta. "La cortamos con espada", desvelan. "Fue genial, fue todo muy extravagante", asegura Meghan Markle.

