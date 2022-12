Muere el padre de Diana Navarro: "Nada es comparable al dolor y al vacío que siento"

Diana Navarro (44 años) ha compartido la noticia más triste, la muerte de su padre, Pepe 'El Morralla'. Lo ha hecho a través de sus redes sociales donde ha compartido una emotiva publicación dedicada a su progenitor, al que estaba muy unida. Tanto que el dolor por su pérdida ha provocado que hayan tenido que pasar varios días desde su fallecimiento para que la artista tuviera fuerzas para desvelar la trágica noticia.

"El 8 de diciembre de 1941 nació mi padre, Pepe 'El Morralla', y decidió celebrar su cumpleaños por todo lo alto, marchándose el 8 de diciembre de 2022 a los 81 años", comienza la cantante, que desvela la fatídica casualidad de que su padre naciera y muriera el mismo día.

Aunque es ley de vida, Diana ha confesado que no estaba preparada para decirle adiós. "He despedido a padres de familiares y amigos y siempre me iba con el mismo pensamiento. 'Dios mío, no quiero que me pase a mí…'. Pero todo llega… Nada es comparable al dolor y al vacío que siento…".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diana Navarro (@oficialdiananavarro)

Unos momentos durísimos en los que, pese a todo, Diana Navarro ha querido agradecer el cariño que está recibiendo tanto ella como su familia. "Pero nos disteis tanto amor… Él estaría muy orgulloso al ver lo que le queríais", ha escrito para sus seguidores de redes. "Gracias por todas las muestras infinitas de cariño. Sois la mejor familia y amigos que se puede tener".

Para terminar, un mensaje dedicado a su padre: "Te quiero con toda mi alma. Cuídame desde las playas del cielo y espérame comiendo unos chanquetitos con Pepe Mario, Eva, Sebastián, Juaniquito, Tito Paco, Tito Jesús, Tita Morena, La Pepa, Chinako, Ricardo… Que tu Virgen del Carmen y tu Cautivo te acompañen siempre. Yo sigo trabajando en tu honor. Va por ti Morralla".

[Diana Navarro: "Me siento orgullosa de ser española; es un privilegio geográfico, gastronómico y cultural"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diana Navarro (@oficialdiananavarro)

Tras desvelar la noticia, Diana Navarro ha recibido una oleada de apoyo de amigos y compañeros de profesión. Nombres tan conocidos como Rozalén (36), Chenoa (47), Paloma Cuevas (50), Esther Arroyo (54), Bibiana Fernández (68) o Niña Pastori (45), que le ha escrito: "¡Te mando un abrazo grande, corazón mío! Mucho ánimo y a seguir luchando", le han dedicado unas palabras cargadas de amor.



Pero también Elsa Anka (56), María Toledo (39), e incluso Juan del Val, marido de Nuria Roca, que ha coincidido en que "Este es el mensaje que uno nunca quiere escribir, descanse en paz, querida amiga. Deja aquí una persona excepcional y una de las mejores artistas del mundo".



Sigue los temas que te interesan