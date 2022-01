Diana Navarro: "Me siento orgullosa de ser española; es un privilegio geográfico, gastronómico y cultural"

Diana Navarro (Málaga, 1978) ha defendido siempre la copla. La artista malagueña ha cultivado el género hasta el punto de animar a los más jóvenes a escucharlo a ritmo de trap. Lo hizo en su último trabajo, Inesperado, donde fue capaz de mezclar a Marifé de Triana con el género urbano de moda. El destino ha querido unir a Navarro con Concha Piquer, la reina absoluta de la copla, en la obra En tierra extraña.

La cantante debuta en el teatro de la mano de Juan Carlos Rubio y se pone en la piel de la famosa folclórica. El Teatro Cervantes acogerá el estreno este viernes (dentro del Festival de Teatro) de la pieza. En ella, el dramaturgo andaluz junta a Piquer, Lorca y Rafael de León, quien reunidos días antes de estallar la Guerra Civil, se preguntan qué es ser español y advierten del peligro de los fanatismos.

La relación de la malagueña con Piquer se remonta al inicio de su carrera. Su hija, Concha Márquez, la llamó por teléfono y le cantó la canción que la dio a conocer (Sola). Se emocionó "muchísimo porque era como oír a su madre cantar mi canción", cuenta. Si todo va bien, Navarro grabará pronto un nuevo disco titulado De la Piquer a La Navarro donde interpreta coplas del siglo XX llevadas a nuestros días.

En primer lugar, ¿qué tal estos dos años de pandemia?

Soy afortunada. No he parado de trabajar y el bicho me ha pillado leve en la sexta ola. Así que bastante bien.

¿Qué ha aprendido en estos momentos de crisis?

Que el aquí y ahora es lo que importa y que da igual lo que planeemos si la vida tiene otros planes.

Había trabajado como actriz, pero nunca había hecho teatro. ¿Le dio vértigo aceptar?

Hay tres maneras de enfrentarse al miedo. La primera, salir corriendo; la segunda, paralizarse; y la tercera, enfrentarse. Yo me enfrento siempre a todo con respeto honestidad trabajo y esfuerzo. No lo dude ni un segundo.

Se estrena haciendo ni más ni menos que de Concha Piquer. ¿Cómo se ha preparado el papel?

Con mucha admiración y respeto. He querido mostrar una parte humana sin imitación de esta artista que cuanto más la interiorizo, más me fascina.

Sé por entrevistas que tenían muy buena relación con su hija Concha Márquez Piquer. Cuénteme alguna anécdota.

Cuando me di a conocer al gran público hace 16 años, Concha Márquez me llamó por teléfono y me cantó la canción que me dio a conocer (Sola) y me emocioné muchísimo porque era como oír a su madre cantar mi canción. La primera canción de copla que canté con 13 años fue Ojos Verdes y desde entonces la Piquer siempre me ha perseguido hasta que por fin nos hemos podido disfrutar de una manera espiritual actoral.

El dramaturgo Juan Carlos Rubio se pregunta en la obra qué es ser español. ¿Qué es para usted ser español?

Ser española es ser empática, trabajadora, hermana, amiga, compañera. Tener el honor de ser de España es un privilegio geográfico, gastronómico y cultural. Me siento muy orgullosa de serlo, respetando profundamente a todos los españoles independientemente de lo que cada uno piense.

En España la bandera produce rechazo y admiración a partes iguales. En otros países no pasa. ¿Usted es de las que pone la bandera en el balcón o le da un poco igual?

Amo a mi país y a su gente por encima de banderas e ideologías.

También advierte del peligro de los fanatismos. ¿Qué opina sobre Vox? ¿Y sobre lo que dijo la diputada Mireia Borrás: "hoy Lorca votaría a Vox"?

No me gusta la política ni la polémica y sobre todo no me gusta hablar de lo que desconozco.

La obra también reflexiona sobre la crispación que se vive a día de hoy. ¿Para qué cree que sirven hoy día los políticos?

Yo creo que a veces se nos olvida que somos personas, no bandos, y eso hace que el respeto brille por su ausencia. Pero como te decía, no me gusta hablar de lo que desconozco.

Si pudiera hablar con Federico García Lorca y Rafael de León, ¿qué les preguntaría?

Les pediría que me dejasen componer con ellos. Aunque en En tierra extraña he tenido la osadía de dar mi melodía a los Sonetos del amor oscuro de Lorca para tener una zambra final muy emocionante.

Han llenado durante ocho semanas en Madrid. ¿Está preparada para cualquier reto que se le presente en su carrera? ¿Qué prepara?

Estoy preparando De la Piquer a La Navarro. Coplas del siglo XX en el siglo XXI. Se trata de recitales en directo a pianos y voz haciendo un repaso por las coplas más emblemáticas de La Piquer con mi visión y mostrando que la copla puede seguir siendo de actualidad. Y en otro proyecto también interpretaré El amor brujo de Falla.

